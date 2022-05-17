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Реакция футболистки, увидевшей на экране свой сломанный нос

Реакция футболистки, увидевшей на экране свой сломанный нос

Автор:
17 мая 2022 10:09
Сообщество : Спорт
Метки: Реакция   Спорт   Юмор   видео   нос   перелом   прикол   футбол   футболистка   
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Во время матча футболистке одной из команд сломали нос. Операторы запечатлели лицо спортсменки и её дальнейшую забавную реакцию.
Девушка увидела свой сломанный нос на большом экране и была шокирована.

Источник:

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Метки: Реакция   Спорт   Юмор   видео   нос   перелом   прикол   футбол   футболистка   
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5  комментариев
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27k
lem02 47 минут назад
Вот так должен выглядеть мужской футбол. А то бабы со сломанными носами, а мужики по траве катаются по полчаса...
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6k
Tim_G Полчаса назад
это у нее еще не все расплылось...
дальше будет веселее
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25k
SerGProS 38 минут назад
Крути в противоположную, пока вертится.
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69k
Viktor Час назад
Мне одному показалось, что она говорит - о, бля!
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