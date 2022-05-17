Реакция футболистки, увидевшей на экране свой сломанный нос

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Во время матча футболистке одной из команд сломали нос. Операторы запечатлели лицо спортсменки и её дальнейшую забавную реакцию.
Девушка увидела свой сломанный нос на большом экране и была шокирована.
Источник:
АНТИФИШКИ
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