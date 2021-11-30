Болельщица показала неприличный жест праздновавшему гол футболисту

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В рамках 13-го тура чемпионата Германии по футболу команда «Боруссия Дортмунд» обыграла «Вольфсбург» со счетом 3:1. Футболист «Боруссии» Эрлинг Холанд забил третий гол и решил отпраздновать его около трибуны соперника. Болельщица «Вольфсбурга» явно не оценила его радости.
Во время празднования гола футболист нарвался на неприличный жест со стороны болельщицы команды соперника.
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