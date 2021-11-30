Болельщица показала неприличный жест праздновавшему гол футболисту

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Футбольный симулянт, у которого ещё нет Оскара

В яблочко: неудачный пенальти повеселил болельщиков

Год назад не стало Диего Марадоны

Арбитр случайно отправил футболиста в нокдаун

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