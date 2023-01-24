Идеальная мультивселенная для поклонников консольных игр из 90-х

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Полюбившиеся многим персонажи консольных хитов 1990-х годов пытаются ужиться друг с другом в одной игровой вселенной. Получается у них это не очень.
Чип и Дэйл спешат на помощь через консольные игры 1990-х годов.
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