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Файтинг из детства и юности многих игроков

Файтинг из детства и юности многих игроков

Автор:
12 февраля 2024 13:26
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   геймер   интересно   пародия   приставка   файтинг   
2753
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Парни из пантомимного коллектива Fair Play Crew попытались изобразить типичную игру в жанре файтинг со старых игровых консолей.

Выключай свою приставку, кинескоп на телевизоре посадишь!

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Метки: Видео   геймер   интересно   пародия   приставка   файтинг   
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10  комментариев
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120
Игорь Час назад
6 лбов тратили уйму времени своей жизни ради того, чтобы поржало 10 сек. 600 других лбов разных размеров и возрастов и тут же забыли про них потому что таких роликов миллионы...
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9k
Бритва Час назад
на самом деле файтинг из детства:
на самом деле файтинг из детства:Посмотреть
на самом деле файтинг из детства:
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