Файтинг из детства и юности многих игроков

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Парни из пантомимного коллектива Fair Play Crew попытались изобразить типичную игру в жанре файтинг со старых игровых консолей.
Выключай свою приставку, кинескоп на телевизоре посадишь!
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за спиной у неё, к слову, противовес.