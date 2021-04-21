FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Игромир 329 постов • 264 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Игромир 
Компьютерный клуб на дому

Компьютерный клуб на дому (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 11:57
Сообщество : Игромир
Метки: видео   геймер   игры   компьютерный клуб   ностальгия   прикол   
315
1
1
Мужчины решили вспомнить старые добрые времена компьютерных клубов. Они компанией собрались в одной квартире и сыграли в Quake III Arena.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: видео   геймер   игры   компьютерный клуб   ностальгия   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Алексей Час назад
Админ,продли седьмой еще на 30 минут,сейчас деньги принесу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 17 минут назад
Чё ты палишь сука... самые частые выкрики...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
689
накладчик в угол 44 минуты назад
В Кваку любил зарубиться.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
Александр 58 минут назад
Ну теперь уже у каждого ноуты: собрались старой компанией, зацепились к вафле и вперед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности удаленки, которую многие так ждали Трудности удаленки, которую многие так ждали Коронавирус добрался до «Героев меча и магии» Коронавирус добрался до «Героев меча и магии» Обезьяну стошнило на разработчика компьютерной игры во время прямого эфира Обезьяну стошнило на разработчика компьютерной игры во время прямого эфира Два брата и лопата Два брата и лопата Игровые разработчики пригласили мопса для озвучивания пришельцев Игровые разработчики пригласили мопса для озвучивания пришельцев Прохождение уровня "Super Mario Bros." на садистcкой сложности Прохождение уровня "Super Mario Bros." на садистcкой сложности
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

749876



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
2
101
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет
0
75
"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Аномальные зоны Павлодара
0
3
Аномальные зоны Павлодара
Британцы показали электромобиль Airo, который фильтрует грязный воздух во время движения
0
8
Британцы показали электромобиль Airo, который фильтрует грязный воздух во время движения
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#животные#люди#интересное#картинки#природа#навальный#дети#кино#твиттер
#Юмор#интересно#подборка#прикол#аварии#СССР#полиция#дтп#приколы#собака
#история#факты#Россия#в мире#отдых#авто аварии#красота#знаменитости#сша#Исторические факты

На что жалуетесь?

Вернуться