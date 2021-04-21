Компьютерный клуб на дому

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Мужчины решили вспомнить старые добрые времена компьютерных клубов. Они компанией собрались в одной квартире и сыграли в Quake III Arena.
А вы посещали компьютерные клубы? Если да, в какие игры вы там играли?
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Метки: видео геймер игры компьютерный клуб ностальгия прикол
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