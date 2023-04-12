Игрок CS:GO уничтожил одним выстрелом всю вражескую команду

359
1
1
Любитель игры Counter-Strike: Global Offensive под ником sp1cay недавно вошёл в игровую историю. Парень случайно убил команду из пяти противников, выстрелив из снайперской винтовки AWP.
Идеальная серия убийств
Игрок выстрелил в момент, когда пострадавшие от гранаты противники бежали по узкому проходу практически идеальной ровной линией.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их
- Идеальная мультивселенная для поклонников консольных игр из 90-х
- В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой
- Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2
- Битва с финальным боссом
Новости партнёров
реклама