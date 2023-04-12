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Игрок CS:GO уничтожил одним выстрелом всю вражескую команду

Игрок CS:GO уничтожил одним выстрелом всю вражескую команду

Автор:
12 апреля 2023 08:45
Сообщество : Игромир
Метки: CS   Counter-Strike   awp   выстрел   геймер   игры   повезло   снайперская винтовка   
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Любитель игры Counter-Strike: Global Offensive под ником sp1cay недавно вошёл в игровую историю. Парень случайно убил команду из пяти противников, выстрелив из снайперской винтовки AWP.

Идеальная серия убийств

Игрок выстрелил в момент, когда пострадавшие от гранаты противники бежали по узкому проходу практически идеальной ровной линией.

Источник:

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Метки: CS   Counter-Strike   awp   выстрел   геймер   игры   повезло   снайперская винтовка   
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1  комментарий
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Дмитрий 2 минуты назад
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