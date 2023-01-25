Пенсионерку исключили из матча в CS:GO за плохую игру

Игроки Counter-Strike: GO проголосовали за исключение 74-летней бабушки-геймера из матча. Причина в том, у пожилой женщины под ником i_olga было 4 убийства и 13 смертей. Геймеры, по всей видимости, решили, что она тянет их команду вниз.

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Никакого уважения к старшим Инцидент произошёл во время прямой трансляции пожилой геймерши. Женщина играет в CS:GO, а также другие игры и собирает деньги на разные нужды. Последней сбор денег был на протез и реабилитацию ноги.