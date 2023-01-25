FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 486 постов • 294 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Игромир
Пенсионерку исключили из матча в CS:GO за плохую игру

Пенсионерку исключили из матча в CS:GO за плохую игру

Автор:
25 января 2023 08:27
Сообщество : Игромир
Метки: CS: GO   Counter-Strike   видео   геймер   игры   пенсионерка   
299
1
1
Игроки Counter-Strike: GO проголосовали за исключение 74-летней бабушки-геймера из матча. Причина в том, у пожилой женщины под ником i_olga было 4 убийства и 13 смертей. Геймеры, по всей видимости, решили, что она тянет их команду вниз.

Никакого уважения к старшим

Инцидент произошёл во время прямой трансляции пожилой геймерши. Женщина играет в CS:GO, а также другие игры и собирает деньги на разные нужды. Последней сбор денег был на протез и реабилитацию ноги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: CS: GO   Counter-Strike   видео   геймер   игры   пенсионерка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Бендер Родригес 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

711330



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьную программу по литературе планируют пересмотреть
Школьную программу по литературе планируют пересмотреть
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Набирающие популярность в сообществах
"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле Warhammer 40,000
"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле...
Ах, свадьба!!!
Ах, свадьба!!!
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#интересное#дтп#автомир#улыбнуло#природа#знаменитости#наука
#интересно#Прикол#в мире#аварии#забавно#подборка#авария дня#маразм#истории#олдтаймер
#Юмор#история#люди#автомобили#авто аварии#позитив#удивительно#женщины#картинки#Приколы
Отечественное фильмозамещение: что новенького? Отечественное фильмозамещение: что новенького? В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2 Неожиданный финал конфликта персонажей игры RDR 2 Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их Идеальная мультивселенная для поклонников консольных игр из 90-х Идеальная мультивселенная для поклонников консольных игр из 90-х Битва с финальным боссом Битва с финальным боссом

На что жалуетесь?

Вернуться