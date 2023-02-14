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В Питере яжемать устроила драку с шестиклассником: он сказал ее длинноволосому сыну «отойди, девочка»

В Питере яжемать устроила драку с шестиклассником: он сказал ее длинноволосому сыну «отойди, девочка»

Автор:
14 февраля 2023 18:19
Сообщество : Криминал
Метки: волосы   дошкольник   драка   питер   подросток   прокуратура   яжемать   
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Чтобы защитить своё чадо, 39-летняя мадам ринулась в бой с подростком.

Парень прыгал на батутах в ТРК на улице Коллонтай. Потом вместе с другом зашёл передохнуть в детскую комнату. Там к ним подошёл шестилетний мальчик с длинными волосами и попросил с ним поиграть. И подросток якобы ответил: «Отойди, девочка».

То ли пошутил - ему всего 12 лет, так что можно сделать скидку на возраст. А может и правда перепутал с барышней, бывает.

Но мальчик обиделся и пожаловался маме, та подкараулила подростка в фойе и стала таскать за волосы. На крики сбежались детишки и одна из взрослых, она и отогнала буйную мадам.

Позже в полицию обратилась мама подростка и написала заявление о нападении на сына. А яжемать настаивает, что во время драки парень махнул ногой и попал в живот её дошкольнику. Мальчика отвезли в больницу и диагностировали ушиб брюшной стенки. В общем, целая Санта-Барбара, а началось всё с того, что кто-то не умеет себя контролировать.

Теперь с делом разбирается прокуратура.

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Метки: волосы   дошкольник   драка   питер   подросток   прокуратура   яжемать   
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64k
Татьяна Юсова Час назад
"...а началось всё с того, что кто-то не умеет себя контролировать..."

Началось с того, что мамаша решила из своего мальчика сделать не понятно что с длинными волосами, а потом обиделась, что длинноволосого мальчика приняли за девочку. Была бы у ребенка нормальная стрижка, никто бы не назвал его девочкой.
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7k
Bely 12 минут назад
тут походу звёзды сошлись. 12- летний подросток, пока ещё не шибко умный, но типа "чёткий", самоутверждается перед другом за счёт тупой шутки над ребёнком. а яжмать, похоже, умом не переросла подростка. шутка реально глупая, потому, что обидная, а поступок тупой. мальчонку жалко больше всех. ему с этой матерью жить. а про длину волос шутить могут в основном очень ограниченные люди.
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10k
kaboza Полчаса назад
ниху а не понятно..ну подябал один [мат] другово....яжмать влезла? когда [мат]"юку лет поболе будет..там и яжмать постарше в наказании не сдюжит...неипривык бы к юбке..конченый пост...
п.с.
- а прокуратуре делать нех!!й?
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29k
Григорий 45 минут назад
Если моего ребенка лягнет какой-то малолетний козел, то я тоже могу не сдержаться.
И потом все будут говорить, что я мурло - бил чьего-то отпрыска. Типа виноват. Тут надо смотреть, а что было в начале. Может этот шестикласник последняя скотина и его уже вся школа знает. А может это у мамзели сынок говнюк и он был родоначальникам ссоры.
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10k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Ну раз эта мамзель считает, что прав тот, кто сильнее, папе избитого мальчика надо в ответку ей вбить нос в череп.
Я считаю, вполне справедливый ответ будет.
Во всяком случае, если бы такая тронула моего ребенка, ответ был бы примерно таким
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