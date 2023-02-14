В Питере яжемать устроила драку с шестиклассником: он сказал ее длинноволосому сыну «отойди, девочка»

Парень прыгал на батутах в ТРК на улице Коллонтай. Потом вместе с другом зашёл передохнуть в детскую комнату. Там к ним подошёл шестилетний мальчик с длинными волосами и попросил с ним поиграть. И подросток якобы ответил: «Отойди, девочка».

То ли пошутил - ему всего 12 лет, так что можно сделать скидку на возраст. А может и правда перепутал с барышней, бывает.

Но мальчик обиделся и пожаловался маме, та подкараулила подростка в фойе и стала таскать за волосы. На крики сбежались детишки и одна из взрослых, она и отогнала буйную мадам.