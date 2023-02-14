В Питере яжемать устроила драку с шестиклассником: он сказал ее длинноволосому сыну «отойди, девочка»

Чтобы защитить своё чадо, 39-летняя мадам ринулась в бой с подростком.
Парень прыгал на батутах в ТРК на улице Коллонтай. Потом вместе с другом зашёл передохнуть в детскую комнату. Там к ним подошёл шестилетний мальчик с длинными волосами и попросил с ним поиграть. И подросток якобы ответил: «Отойди, девочка».
То ли пошутил - ему всего 12 лет, так что можно сделать скидку на возраст. А может и правда перепутал с барышней, бывает.
Но мальчик обиделся и пожаловался маме, та подкараулила подростка в фойе и стала таскать за волосы. На крики сбежались детишки и одна из взрослых, она и отогнала буйную мадам.
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Позже в полицию обратилась мама подростка и написала заявление о нападении на сына. А яжемать настаивает, что во время драки парень махнул ногой и попал в живот её дошкольнику. Мальчика отвезли в больницу и диагностировали ушиб брюшной стенки. В общем, целая Санта-Барбара, а началось всё с того, что кто-то не умеет себя контролировать.
Теперь с делом разбирается прокуратура.
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Началось с того, что мамаша решила из своего мальчика сделать не понятно что с длинными волосами, а потом обиделась, что длинноволосого мальчика приняли за девочку. Была бы у ребенка нормальная стрижка, никто бы не назвал его девочкой.
п.с.
- а прокуратуре делать нех!!й?
И потом все будут говорить, что я мурло - бил чьего-то отпрыска. Типа виноват. Тут надо смотреть, а что было в начале. Может этот шестикласник последняя скотина и его уже вся школа знает. А может это у мамзели сынок говнюк и он был родоначальникам ссоры.
Это не тянет на обычное яжемать.
Никакого взаимоуважения.
ХЗ, что так и как началось.
Я считаю, вполне справедливый ответ будет.
Во всяком случае, если бы такая тронула моего ребенка, ответ был бы примерно таким
И зачем ей вбивать нос папке пацана, может просто за щеку дать мамзели.