В Индонезии воздушный змей взлетел вместе с хозяйкой

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Участница фестиваля воздушных змеев в Индонезии не ожидала, что её участие будет наполнено такими приключениями!
В Индонезии прошёл фестиваль воздушных змеев. Люди принесли на мероприятие своих змеев, некоторые из которых были просто огромные. Подул сильный ветер, и один из змеев вместе с хозяйкой взмыл в небо. Женщина поднялась на высоту нескольких десятков метров и "летала" там около минуты.
К счастью, приземление прошло удачно. Другие участники фестиваля поймали женщину и помогли ей спуститься с небес на землю.
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хорошо , что так все закончилось