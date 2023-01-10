В Индонезии воздушный змей взлетел вместе с хозяйкой

В Индонезии прошёл фестиваль воздушных змеев. Люди принесли на мероприятие своих змеев, некоторые из которых были просто огромные. Подул сильный ветер, и один из змеев вместе с хозяйкой взмыл в небо. Женщина поднялась на высоту нескольких десятков метров и "летала" там около минуты.