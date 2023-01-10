FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5964 поста • 2481 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
В Индонезии воздушный змей взлетел вместе с хозяйкой

В Индонезии воздушный змей взлетел вместе с хозяйкой

Автор:
10 января 2023 09:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индонезия   Удача   ветер   видео   воздушный змей   интересное   приключение   фото   
1554
1
1

Участница фестиваля воздушных змеев в Индонезии не ожидала, что её участие будет наполнено такими приключениями!

В Индонезии прошёл фестиваль воздушных змеев. Люди принесли на мероприятие своих змеев, некоторые из которых были просто огромные. Подул сильный ветер, и один из змеев вместе с хозяйкой взмыл в небо. Женщина поднялась на высоту нескольких десятков метров и "летала" там около минуты.

К счастью, приземление прошло удачно. Другие участники фестиваля поймали женщину и помогли ей спуститься с небес на землю.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Индонезия   Удача   ветер   видео   воздушный змей   интересное   приключение   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
388k
Алексей 2 часа назад
баянишь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
DKF 6 минут назад
А ниче, что это кукла? И ради этого целый пост? Пора с фишек сваливать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 2 часа назад
Переживал за нее...
хорошо , что так все закончилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья 2 часа назад
Там ребенок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 2 часа назад
Мне бы такую хватку... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Егор 2 часа назад
Гран-при обеспечено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322323



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии людей, которые из «гадких утят» превратились в красивых лебедей
Фотографии людей, которые из «гадких утят» превратились в красивых лебедей
Ford не мог продавать автомобили в Германии под названием Mustang, поэтому компания пришлось придумать другое название
Ford не мог продавать автомобили в Германии под названием Mustang, поэтому компания...
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно даже

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Фотографии#автомир#кино#собака#Приколы#позитив#дтп#улыбнуло
#Юмор#факты#в мире#интересное#люди#забавно#СССР#фильм#милота#полиция
#интересно#история#автомобили#животные#подборка#картинки#Россия#дети#США#аварии
Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде «У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги «У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил... В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев

На что жалуетесь?

Вернуться