Легенды футбола, которых больше нет с нами

"Однажды мы с Марадоной снова сыграем в футбол на небесах". Именно этой фразой Пеле отреагировал в 2020 году на смерть Диего Марадоны.



Марадоны не стало в возрасте 60 лет, а 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни скончался Пеле.