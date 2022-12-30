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Легенды футбола, которых больше нет с нами

Легенды футбола, которых больше нет с нами

Автор:
30 декабря 2022 10:23
Сообщество : Спорт
Метки: Пеле   Спорт   видео   знаменитости   марадона   футбол   футболист   
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Футбольный мир лишился ещё одной легенды — скончался Пеле. Предлагаю вам посмотреть на отрывок из бразильского шоу 2005 года, в котором приняли участие Марадона и Пеле. Во время эфира знаковый аргентинский футболист признался, что всегда мечтал понабивать мяч головой вместе с Пеле. Звезда бразильского футбола не смог ему отказать.
"Однажды мы с Марадоной снова сыграем в футбол на небесах". Именно этой фразой Пеле отреагировал в 2020 году на смерть Диего Марадоны.

Марадоны не стало в возрасте 60 лет, а 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни скончался Пеле.

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Метки: Пеле   Спорт   видео   знаменитости   марадона   футбол   футболист   
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