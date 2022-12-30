Легенды футбола, которых больше нет с нами

264
1
1
Футбольный мир лишился ещё одной легенды — скончался Пеле. Предлагаю вам посмотреть на отрывок из бразильского шоу 2005 года, в котором приняли участие Марадона и Пеле. Во время эфира знаковый аргентинский футболист признался, что всегда мечтал понабивать мяч головой вместе с Пеле. Звезда бразильского футбола не смог ему отказать.
"Однажды мы с Марадоной снова сыграем в футбол на небесах". Именно этой фразой Пеле отреагировал в 2020 году на смерть Диего Марадоны.
Марадоны не стало в возрасте 60 лет, а 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни скончался Пеле.
Марадоны не стало в возрасте 60 лет, а 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни скончался Пеле.
Источник:
Ссылки по теме:
- Футболист забил эффектный гол
- Футболист загладил вину перед ребёнком
- Неуклюжие медики пытаются унести футболиста с поля
- Очень меткий футболист
- Футболистка забила зрелищный гол
Новости партнёров
реклама