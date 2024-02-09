Футболист не рассчитал свои силы

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Футболист немного не рассчитал свои силы при праздновании гола и "пропахал" часть поля своими коленями. Болельщик запечатлел болезненный эпизод.
Это было больно...
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