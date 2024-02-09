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Футболист не рассчитал свои силы

Футболист не рассчитал свои силы

Автор:
09 февраля 2024 09:29
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   в мире   инцидент   футбол   футболист   
1952
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Футболист немного не рассчитал свои силы при праздновании гола и "пропахал" часть поля своими коленями. Болельщик запечатлел болезненный эпизод.

Это было больно...

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Метки: Видео   Спорт   в мире   инцидент   футбол   футболист   
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4  комментария
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СергейПименов 3 часа назад
10 номер подрочил 9-ому!!
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989
ProFanas Час назад
Ну и кому желтую карту показывать? Газону?
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Alex Chebrikov

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