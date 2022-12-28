FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13245 постов • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Индии оголодавший леопард нападает на людей

В Индии оголодавший леопард нападает на людей

Автор:
28 декабря 2022 11:49
Сообщество : Животные
Метки: Индия   видео   дикие животные   животные   леопард   нападение   фото   
1175
1
1

В индийском штате Ассам дикий леопард сбежал из заповедника и нападет на людей. Дикий кот устроил погром, покалечил людей и держит в страхе весь город.

В индийском городе Джорхат дикий леопард сбежал из заповедника, который находится рядом с городом. Хищник устроил погром в нескольких домах и напал как минимум на 15 человек.

Многие из раненых были укушены и нуждались в госпитализации. Сейчас они вне опасности. Но в больницу Джорхатского медицинского колледжа поступает все больше людей с травмами, — указано в сообщении Times of India.

Дикая кошка бросалась на людей и автомобили. На видео, опубликованном Prudent Media Goa, попал момент, когда леопард перепрыгнул забор одного из домов и напал на движущийся по дороге микроавтобус.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Индия   видео   дикие животные   животные   леопард   нападение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−5
etower 2 часа назад
а покормить его никто не захотел? может тогда бы не нападал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Alexander 38 минут назад
Бешенство, не иначе. Нормальное зверье кусать машину не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Allesio Alexander 5 минут назад
Не. Слишком резвый и после нападения свалил резво. При бешенстве поведение не такое.
Хотя, я ни разу не видел бешеных леопардов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi Час назад
Да пусть хавает котик. Людишки сами виноваты что расплодились без меры и начали вторгаться в среду обитания диких животных.
Во истину! Самый опасный паразит на планете Земля - человечество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Плохая киса! Бешеная киса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
321447



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 фактов про фильмы 50-х годов
25 фактов про фильмы 50-х годов
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
Набирающие популярность в сообществах
Андрей Свиридов: звезда сериала "СашаТаня", жизнь за границей, почему развелся и как живет сейчас
Андрей Свиридов: звезда сериала "СашаТаня", жизнь за границей, почему развелся и как...
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
В Новый год без приключений
В Новый год без приключений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#подборка#кино#забавно#история#дтп#улыбнуло#праздник#автомир
#Юмор#интересное#факты#в мире#Приколы#фильм#картинки#авто аварии#автомобили#Ynews
#интересно#новый год#животные#позитив#рождество#аварии#люди#Спорт#фотографии#дизайн
В Новый год без приключений В Новый год без приключений Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера Агрессивный тюлень напал на туристку на гавайском пляже Агрессивный тюлень напал на туристку на гавайском пляже Кобра укусила неосторожного парня во время трюка Кобра укусила неосторожного парня во время трюка Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста Женщина храбро отбилась от леопарда, напавшего на неё со спины Женщина храбро отбилась от леопарда, напавшего на неё со спины

На что жалуетесь?

Вернуться