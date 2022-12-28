В Индии оголодавший леопард нападает на людей

В индийском городе Джорхат дикий леопард сбежал из заповедника, который находится рядом с городом. Хищник устроил погром в нескольких домах и напал как минимум на 15 человек.

Многие из раненых были укушены и нуждались в госпитализации. Сейчас они вне опасности. Но в больницу Джорхатского медицинского колледжа поступает все больше людей с травмами, — указано в сообщении Times of India.