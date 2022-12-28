В Индии оголодавший леопард нападает на людей

В индийском штате Ассам дикий леопард сбежал из заповедника и нападет на людей. Дикий кот устроил погром, покалечил людей и держит в страхе весь город.
В индийском городе Джорхат дикий леопард сбежал из заповедника, который находится рядом с городом. Хищник устроил погром в нескольких домах и напал как минимум на 15 человек.
Многие из раненых были укушены и нуждались в госпитализации. Сейчас они вне опасности. Но в больницу Джорхатского медицинского колледжа поступает все больше людей с травмами, — указано в сообщении Times of India.
Жителям рекомендуют не выходить из домов
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Дикая кошка бросалась на людей и автомобили. На видео, опубликованном Prudent Media Goa, попал момент, когда леопард перепрыгнул забор одного из домов и напал на движущийся по дороге микроавтобус.
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Хотя, я ни разу не видел бешеных леопардов
Во истину! Самый опасный паразит на планете Земля - человечество.
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Похоже у тебя в Голландии забористая трава.
Кстати, если ты и правда так считаешь - чего паразитом все еще по этой планете ходишь?
Поскольку никто, кроме человека, не умеет ни говорить ни писать.
Хотя Хрен вас знает голландских многогендерных