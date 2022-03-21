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Кобра укусила неосторожного парня во время трюка

Кобра укусила неосторожного парня во время трюка (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Индия   видео   животные   змея   кобра   нападение   трюк   укус   фейл   
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20-летний житель Индии решил снять трюк с тремя кобрами. Однако молодой человек был слишком неосторожен и одна из змей неожиданно бросилась на него.
Змея укусила парня в колено и до последнего не хотела отпускать пострадавшего. После укуса трюкача госпитализировали. Сейчас он находится под присмотром врачей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   видео   животные   змея   кобра   нападение   трюк   укус   фейл   
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2  комментария
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Лёха 2 часа назад
Не дотянул до премии Дарвина...
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717
Hallo FreeSpace 2 часа назад
вот нафиг к ним лезть ?
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