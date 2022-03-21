Кобра укусила неосторожного парня во время трюка

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20-летний житель Индии решил снять трюк с тремя кобрами. Однако молодой человек был слишком неосторожен и одна из змей неожиданно бросилась на него.
Змея укусила парня в колено и до последнего не хотела отпускать пострадавшего. После укуса трюкача госпитализировали. Сейчас он находится под присмотром врачей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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