Женщина храбро отбилась от леопарда, напавшего на неё со спины

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55-летняя жительница населённого пункта Мумбаи в Индии вышла подышать свежим воздухом во двор и чуть не стала добычей леопарда. Хищник подкрался к ней со спины и атаковал.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как женщина с трудом подходит к скамейке и садится на неё. Героиня видео не замечает притаившегося неподалеку леопарда. Хищник начинает подкрываться к ней, а затем нападает.
Застигнутая врасплох женщина стала кричать и бить леопарда своей тростью на четырёх опорах и в конечном счете смогла отбиться. Хищный зверь успел оставить на её теле несколько синяков и неглубоких ран.
Женщина появляется в кадре на отметке 0:57. Момент нападения обитателя джунглей с 1:59.
Застигнутая врасплох женщина стала кричать и бить леопарда своей тростью на четырёх опорах и в конечном счете смогла отбиться. Хищный зверь успел оставить на её теле несколько синяков и неглубоких ран.
Женщина появляется в кадре на отметке 0:57. Момент нападения обитателя джунглей с 1:59.
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