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Женщина храбро отбилась от леопарда, напавшего на неё со спины

Женщина храбро отбилась от леопарда, напавшего на неё со спины (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   видео   животные   лепард   нападение   повезло   
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55-летняя жительница населённого пункта Мумбаи в Индии вышла подышать свежим воздухом во двор и чуть не стала добычей леопарда. Хищник подкрался к ней со спины и атаковал.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как женщина с трудом подходит к скамейке и садится на неё. Героиня видео не замечает притаившегося неподалеку леопарда. Хищник начинает подкрываться к ней, а затем нападает.

Застигнутая врасплох женщина стала кричать и бить леопарда своей тростью на четырёх опорах и в конечном счете смогла отбиться. Хищный зверь успел оставить на её теле несколько синяков и неглубоких ран.

Женщина появляется в кадре на отметке 0:57. Момент нападения обитателя джунглей с 1:59.

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Метки: Индия   видео   животные   лепард   нападение   повезло   
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5  комментариев
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10k
Kostick 2 часа назад
котёнок несуразный, взрослый бы не стал нападать, мясо у старухи жёсткое)
просто поиграться хотел.
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14k
Александр 39 минут назад
У меня дядька как-то в Костромской области за грибами пошёл... Вернулся через час, без грибов, с разорванной на спине куртке, и неглубокой раной на шее - рысь сверху кинулась... Как отбился - сам не помнит, но отбился...
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3k
ezhik Час назад
то что в Австралию ни ногой это понятно, теперь и в Индию тоже )
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6k
Игорь 2 часа назад
чуть на котика не села
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68k
Пётровыч 2 часа назад
На отстрел. У хищников как, попробовав раз, ем и сейчас. Видно что атаковал неуверенно, в следующий раз будет жесть. Так что надо застрелить, тушку на чучело, чучело в музей.
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