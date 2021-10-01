Женщина храбро отбилась от леопарда, напавшего на неё со спины

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как женщина с трудом подходит к скамейке и садится на неё. Героиня видео не замечает притаившегося неподалеку леопарда. Хищник начинает подкрываться к ней, а затем нападает.



Застигнутая врасплох женщина стала кричать и бить леопарда своей тростью на четырёх опорах и в конечном счете смогла отбиться. Хищный зверь успел оставить на её теле несколько синяков и неглубоких ран.



Женщина появляется в кадре на отметке 0:57. Момент нападения обитателя джунглей с 1:59.