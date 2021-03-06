Воссоединение 9-недельного детеныша леопарда с матерью

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Это все, что вам нужно сегодня увидеть!
Детеныша леопарда, заблудившегося на плантации сахарного тростника, недалеко от небольшой деревни, расположенной в окрестностях города Пуна (Индия), нашли местные фермеры.
Фермеры передали животное местным зоологам из благотворительной организации Wildlife SOS. Со слов жителей деревни, мать-леопард, подвергшаяся стрессу, представляла угрозу для детеныша. Но зоологи смогли убедить их, что они смогут воссоединить семейство леопардов.
Установив камеру ночного видения рядом с закрытой пластиковой коробкой, в которую поместили маленького леопарда, экологи запечатлели успешную операцию по воссоединению хищной кошки со своим пропавшим детенышем.
Фермеры передали животное местным зоологам из благотворительной организации Wildlife SOS. Со слов жителей деревни, мать-леопард, подвергшаяся стрессу, представляла угрозу для детеныша. Но зоологи смогли убедить их, что они смогут воссоединить семейство леопардов.
Установив камеру ночного видения рядом с закрытой пластиковой коробкой, в которую поместили маленького леопарда, экологи запечатлели успешную операцию по воссоединению хищной кошки со своим пропавшим детенышем.
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