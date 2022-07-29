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Агрессивный тюлень напал на туристку на гавайском пляже

Агрессивный тюлень напал на туристку на гавайском пляже

Автор:
29 июля 2022 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Гавайи   видео   дикие животные   животные   морской котик   нападение   тюлень   
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60-летняя учительница начальной школы из Калифорнии подверглась нападению известного тюленя-монаха по кличке Рокки на пляже Каймана в Гонолулу, Гавайи.

Источник:

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Метки: Гавайи   видео   дикие животные   животные   морской котик   нападение   тюлень   
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1  комментарий
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avix 21 минуту назад
И всё это на фоне знака, где написано, что это заповедник. Не приближайтесь к тюленям, ни на берегу ни в воде. Самки могут быть агрессивны и кусаются. И значок человечка в воде, которого за ногу ухватил тюлень. А тётка живая иллюстрация к этому плакату. Как еще нужно было объяснить, что нефиг в этой зоне лезть в воду?
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