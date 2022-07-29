Агрессивный тюлень напал на туристку на гавайском пляже

Тюлень был со своим детёнышем и почувствовал угрозу.



Женщина и её муж находились на отдыхе уже три недели и прекрасно знали о присутствии матери-тюленя в этом районе, но она говорит, что не видела их до того, как вошла в воду.



Пострадавшая получила поверхностные порезы на правой скуле и левом плече.