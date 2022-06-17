Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста

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В национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам леопард неожиданно выпрыгнул из кустов и атаковал велосипедиста. Установленная возле дороги камера наблюдения сняла момент нападения.
Леопард подождал, пока велосипедист подъедет поближе и выпрыгнул из кустов. К счастью, хищник не смог причинить мужчине вреда.
Момент нападения леопарда на велосипедиста попал на видео.
Момент нападения леопарда на велосипедиста попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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