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Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста

Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста

Автор:
17 июня 2022 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Велосипедист   Индия   в мире   велосипед   видео   животные   интересно   леопард   люди   
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В национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам леопард неожиданно выпрыгнул из кустов и атаковал велосипедиста. Установленная возле дороги камера наблюдения сняла момент нападения.
Леопард подождал, пока велосипедист подъедет поближе и выпрыгнул из кустов. К счастью, хищник не смог причинить мужчине вреда.

Момент нападения леопарда на велосипедиста попал на видео.

Источник:

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Метки: Велосипедист   Индия   в мире   велосипед   видео   животные   интересно   леопард   люди   
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10  комментариев
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5k
Vladimir 47 минут назад
По мне, так это обычное ДТП. Леопард, выбегая со второстепенной дороги, не пропустил велосипедиста, двигавшегося по главной, и допустил столкновение. А потом скрылся с места происшествия.
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49
Евгения 4 минуты назад
После такого куся можно и без жопы остаться.
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10k
Алексей 18 минут назад
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21k
Serg2001 18 минут назад
Просто у котэ хорошее настроение... )
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1k
LK Полчаса назад
Он выбежал сказать, что он не туда едет. А он такой: "А-а-а-а точно". И повернул назад.
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7k
Mowgley Полчаса назад
"Леопард подождал, пока велосипедист подъедет поближе и выпрыгнул из кустов"
------
У леопардов в этом месте ресторан быстрого питания
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4k
Алексей Куликов 47 минут назад
Котик поиграть решил.
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alexZ 56 минут назад
Не вкусный оказался.
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