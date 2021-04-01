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Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера

Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 10:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   гиена   дикие животные   животные   заповедник   леопард   
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Это видео удалось снять туристке во время сафари в национальном парке Крюгера (ЮАР). Одноглазый леопард подкараулил импалу, но проходившая мимо гиена лишила хищника его добычи.

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Метки: видео   гиена   дикие животные   животные   заповедник   леопард   
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Парагвайский шпион 2 часа назад
Гиена стремная. Вообще без башни. Лео не дурак с ней связываться. И вот интересно... Какое среднее время жизни у Импалы?
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