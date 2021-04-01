Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера

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Это видео удалось снять туристке во время сафари в национальном парке Крюгера (ЮАР). Одноглазый леопард подкараулил импалу, но проходившая мимо гиена лишила хищника его добычи.
В ходе противостояния бедной беременной антилопе не повезло и она не смогла избежать участи стать обедом хищницы, которая утолив свой голод, оставила объедки леопарду.
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