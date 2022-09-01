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Настоящие друзья человека!

Настоящие друзья человека!

Автор:
01 сентября 2022 09:34
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   преданность   пёс   собака   спасение   
575
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Очередное доказательство того, что собака - лучший друг человека. Мужчина прыгнул в воду, однако его псы не поняли, что хозяин развлекается. Питомцы подумали, что владельцу грозит опасность и бросились спасать "утопающего".
Когда готов пойти за хозяином и в огонь и в воду.

Источник:

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Метки: в мире   видео   добро   животные   преданность   пёс   собака   спасение   
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6  комментариев
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9k
Dabus 22 минуты назад
Когда у собаки такой истероидный характер, ничего хорошего в этом нет. У моего знакомого овчарка была, тоже с таким же психически-нестабильным профилем. Когда отец моего знакомого задержался на работе (вынужденно) на сутки, и открыл дверь дома возвращаясь, пёс был так истерически рад его приходу что прыгнул что бы лизнуть его в лицо ... и своим деревянным клювом, выбил мужику разом несколько передних зуба. Как говорил мне его батя потом: "Я открываю дверь, пёс радуется и лает как сумасшедший, а потом меня как кувалдой по лицу ударили. Очнулся на полу, лицо болит, рот весь ломит. Рядом с лицом, на полу лужа крови. А вокруг, с психическим весёлым лаём бегает этот идиот. Смотрю дальше на пол - а вот и зубы мои лежат, россыпью .."
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28k
Ashabad 2 минуты назад
Чем больше знаю я людей, тем больше я люблю собак
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13k
Alex 16 минут назад
Собаки лучше людей...
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−118
Валерий Петров Час назад
у меня овчар из положения лежа на берегу материализуется сразу рядом со мной если я решу нырнуть. так как я плаваю так себе, еще и ноги может свести в холодной воде - весьма ценное свойство.
если правильно на него лечь одной рукой и подгребать второй метров 100 без проблем тащит.
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