Настоящие друзья человека!

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Очередное доказательство того, что собака - лучший друг человека. Мужчина прыгнул в воду, однако его псы не поняли, что хозяин развлекается. Питомцы подумали, что владельцу грозит опасность и бросились спасать "утопающего".
Когда готов пойти за хозяином и в огонь и в воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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если правильно на него лечь одной рукой и подгребать второй метров 100 без проблем тащит.