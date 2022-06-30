Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина

«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль

Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение

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Пёс защитил морскую свинку от нападок кошки

Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот