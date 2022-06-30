Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина

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Владелец трёх собак решил запечатлеть, как хорошо его питомцы выучили команду «хромать». Однако не все собаки решили подчиняться и следовать указаниям.
Какая походка, какая грация!
Два питомца послушно хромали на одну из передних лап, а третий решил почувствовать себя котом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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