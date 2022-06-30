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Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина

Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина

Автор:
30 июня 2022 08:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   походка   прикол   пёс   собака   
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Владелец трёх собак решил запечатлеть, как хорошо его питомцы выучили команду «хромать». Однако не все собаки решили подчиняться и следовать указаниям.

Какая походка, какая грация!

Два питомца послушно хромали на одну из передних лап, а третий решил почувствовать себя котом.

Источник:

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Метки: видео   животные   кот   походка   прикол   пёс   собака   
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1  комментарий
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Firstman 20 минут назад
Самоеды - они такие...
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