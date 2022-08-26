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Забавный котёнок решил помериться силами с псом

Забавный котёнок решил помериться силами с псом

Автор:
26 августа 2022 08:43
Сообщество : Животные
Метки: видо   животные   кот   котёнок   прикол   пёс   собака   
461
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Рыжий котенок захотел продемонстрировать свои боевые навыки. В качестве оппонента малыш выбрал взрослого пса.
Смелый не по годам боец.

Источник:

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Метки: видо   животные   кот   котёнок   прикол   пёс   собака   
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5  комментариев
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4k
Copycat Час назад
как забавно ох хвостом машет из стороны в сторону) видно что с более малых лет рос с песелем и видимо у него научился)

к слову говорят собаки машут хвостом в знак дружелюбия и если человек начнет так же махать тазом они оценят такой жест
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8k
Летучий Мыш 14 минут назад
Псу надо его лапами прижать, да обслюнявить хорошенько, кошак потом полдня занят будет
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23k
albedo 23 минуты назад
Какой молодец барбос. Не обижает малыша.
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5k
Дмитрий Час назад
Подрастёт, совсем зае..т пёселя!
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