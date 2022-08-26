Забавный котёнок решил помериться силами с псом

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Рыжий котенок захотел продемонстрировать свои боевые навыки. В качестве оппонента малыш выбрал взрослого пса.
Смелый не по годам боец.
Источник:
АНТИФИШКИ
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к слову говорят собаки машут хвостом в знак дружелюбия и если человек начнет так же махать тазом они оценят такой жест