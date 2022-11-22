Котёнок нашёл себе достойного противника

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Озорной котёнок решил помериться силами с псом, проживающим с ним под одной крышей. Объектом атаки он выбрал хвост животного. Забавную битву котёнка с хвостом пса хозяин питомцев запечатлел на видео.
Матёрая "блоха" и очень терпеливый пёс.
Источник:
АНТИФИШКИ
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