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Котёнок нашёл себе достойного противника

Котёнок нашёл себе достойного противника

Автор:
22 ноября 2022 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   видео   кот   котёнок   пёс   собака   хвост   
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Озорной котёнок решил помериться силами с псом, проживающим с ним под одной крышей. Объектом атаки он выбрал хвост животного. Забавную битву котёнка с хвостом пса хозяин питомцев запечатлел на видео.
Матёрая "блоха" и очень терпеливый пёс.

Источник:

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Метки: Курьезы   видео   кот   котёнок   пёс   собака   хвост   
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2  комментария
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1k
Aleksei 18 минут назад
воин !
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282
Третий 8 минут назад
злой как собака...
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