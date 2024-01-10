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Сообщество Без кота и жизнь не та 1903 поста • 493 подписчика подписаться
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Спасение испуганного кота

Спасение испуганного кота

Автор:
10 января 2024 13:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Животное   Спасение   в мире   кот   котёнок   
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Мужчина пришёл на помощь молодому коту, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Приятель неравнодушного гражданина запечатлел момент спасения.

Напуганное животное долго не могло осознать, что его хотят спасти.

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Метки: Видео   Животное   Спасение   в мире   кот   котёнок   
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4  комментария
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24k
hebpat 38 минут назад
Спасибо тебе добрый человек.
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9k
MPEG-8 52 секунды назад
Ссылка youtu.be
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5k
Горожанин 9 минут назад
Дурачок маленький хвостатый.
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18k
SandMANn 23 минуты назад
Дяде – респект, но вот ещё есть желающие из Питера по фамилии Чижик-пыжик (да и глубина – не по калено)

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