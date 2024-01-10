Спасение испуганного кота

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Мужчина пришёл на помощь молодому коту, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Приятель неравнодушного гражданина запечатлел момент спасения.
Напуганное животное долго не могло осознать, что его хотят спасти.
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