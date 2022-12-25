Дошутились: на корпоративе в Питере сотрудники замуровали коллегу в сейф и не смогли освободить

Прибывшие на место спасатели распилили каркас сейфа и освободили узника. Известно, что просидевший некоторое время в темном ящике не пострадал и помощь медиков ему не понадобилась.

После этой истории осталось много вопросов: где все-таки ключи от сейфа? Что сказал по поводу этой истории начальник компании? И, наконец, сколько месяцев шутникам придется работать без премий и полной зарплаты, чтобы возместить компании убытки...

А как вы отгуляли свой корпоратив, друзья? Есть что вспомнить?