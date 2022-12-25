Дошутились: на корпоративе в Питере сотрудники замуровали коллегу в сейф и не смогли освободить

Вызволять бедолагу пришлось с помощью МЧС.
Настоящий корпоратив помнят весь последующий год! Сотрудники питерской компании из офиса, расположенного на улице Гагаринской, 5 так лихо отмечали встречу Нового года, что решили похулиганить. Одного из присутствующих ради шутки закрыли в сейфе, а выпустить на волю потом не смогли. Выяснилось, что никто не знает, где лежат ключи. Пришлось бедолаге дожидаться приезда МЧС.
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Прибывшие на место спасатели распилили каркас сейфа и освободили узника. Известно, что просидевший некоторое время в темном ящике не пострадал и помощь медиков ему не понадобилась.
После этой истории осталось много вопросов: где все-таки ключи от сейфа? Что сказал по поводу этой истории начальник компании? И, наконец, сколько месяцев шутникам придется работать без премий и полной зарплаты, чтобы возместить компании убытки...
А как вы отгуляли свой корпоратив, друзья? Есть что вспомнить?
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Телефончик есть?
Если последнего - то мало чего хорошего...