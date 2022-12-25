FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6759 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Дошутились: на корпоративе в Питере сотрудники замуровали коллегу в сейф и не смогли освободить

Дошутились: на корпоративе в Питере сотрудники замуровали коллегу в сейф и не смогли освободить

Автор:
25 декабря 2022 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: МЧС   Санкт-Петербург   видео   дошутились   заперли в сейфе   корпоратив   розыгрыш   сейф   
2289
1
1

Вызволять бедолагу пришлось с помощью МЧС.

Настоящий корпоратив помнят весь последующий год! Сотрудники питерской компании из офиса, расположенного на улице Гагаринской, 5 так лихо отмечали встречу Нового года, что решили похулиганить. Одного из присутствующих ради шутки закрыли в сейфе, а выпустить на волю потом не смогли. Выяснилось, что никто не знает, где лежат ключи. Пришлось бедолаге дожидаться приезда МЧС.


Прибывшие на место спасатели распилили каркас сейфа и освободили узника. Известно, что просидевший некоторое время в темном ящике не пострадал и помощь медиков ему не понадобилась.


После этой истории осталось много вопросов: где все-таки ключи от сейфа? Что сказал по поводу этой истории начальник компании? И, наконец, сколько месяцев шутникам придется работать без премий и полной зарплаты, чтобы возместить компании убытки...


А как вы отгуляли свой корпоратив, друзья? Есть что вспомнить?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: МЧС   Санкт-Петербург   видео   дошутились   заперли в сейфе   корпоратив   розыгрыш   сейф   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Radugananebe 2 часа назад
Так ключи, наверное, были у запертого в сейфе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
a_komolow 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lenusya 7 минут назад
как он там не задохнулся? сейф негерметичный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Божидар Кирилов 43 минуты назад
Ни фи не понял, но очень интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Просто Федя 59 минут назад
Это же Питер. Надо было сейф пилить с клиентом .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Alek Просто Федя 17 минут назад
Они же его разрезали, но перед новым годом аккуратно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther Час назад
Это хорошо, что гуляли коммерсанты, а если бы силовики? Там ведь сейф у каждого первого. Пришлось бы не только пилить, но и угадывать в каком именно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
John Час назад
А как они сейф открыли чтобы его туда посадить? Без ключей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Валерий Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
772k
А.Берестенко Час назад
Хороший аниматор!

Телефончик есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 Час назад
" Что сказал по поводу этой истории начальник компании?" В тексте не указано кого заперли. Может простого работягу а может и самого начальника.
Если последнего - то мало чего хорошего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! 2 часа назад
На сколько я знаю, если сейф с ключом, то закрыть можно только ключом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107k
TapokSudby 2 часа назад
Распилили. Чисто питерская тема. Хорошо, что обошлось без членовредительства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

173408



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность
18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность
Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы
Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы
Набирающие популярность в сообществах
Городские фотозарисовки
Городские фотозарисовки
Оградить ребенка от пагубного влияния сети? Мнение властей
Оградить ребенка от пагубного влияния сети? Мнение властей
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#фотографии#кино#Приколы#Жизнь#искусство#познавательно
#интересно#люди#животные#подборка#забавно#в мире#Россия#новости#Интересные
#Юмор#Прикол#интересное#СССР#картинки#удивительно#страна#творчество#Разные
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника "Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе В Питере полуголый парень застрял в канализационной трубе Весёлый мим подшутил над туристом Весёлый мим подшутил над туристом В Пулково задержали мужчину, проглотившего килограмм кокаина В Пулково задержали мужчину, проглотившего килограмм кокаина Перекосило: мужчина подшутил над своей дочкой Перекосило: мужчина подшутил над своей дочкой "Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда "Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда

На что жалуетесь?

Вернуться