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Люба, звезда Ютуба: зажигательный танец девушки на корпоративе повеселил соцсети

Люба, звезда Ютуба: зажигательный танец девушки на корпоративе повеселил соцсети

Автор:
22 декабря 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: веселуха   видео   корпоратив   новый год   пьяные на танцполе   ресторан   танец   танцуют все   
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Если ваш корпоратив не похож на этот, то даже не думайте, что вы отметили встречу нового года!

В России началась пора корпоративов. Некоторые компании отменили традицию празднования коллективом нового года, но те, кто рискнул, не прогадали. Раскованные дамы, занятные танцы до упаду, неповторимая атмосфера...



А вы уже сходили на корпоратив?

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Метки: веселуха   видео   корпоратив   новый год   пьяные на танцполе   ресторан   танец   танцуют все   
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16  комментариев
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3k
Станислав Вершинин 36 минут назад
Зачетная тётка!
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9k
Денис 56 секунд назад
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3k
Могвай 2 минуты назад
Проблема женщины понятна. Но от осознания этого, сей мерзкий "танец" лучше не становится.
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22k
Inter 5 минут назад
вызывайте экзорциста
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4k
vasilykopkov 6 минут назад
Вот что недотрах животворящий делает!!!
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24k
Правдоруб 7 минут назад
Скорее всего разведёнка с прицепом. Они умеют так, когда мужика давно не было, а стеснения уже нет.
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1k
LisA 8 минут назад
Если ты сильная, ловкая, смелая и очень сексуальная… иди домой… ты пьяная!

тренинг - восстановление образа деловой женщины после новогоднего корпоратива
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524
Murych 12 минут назад
Это же классика. Танец паучихи.
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35k
Aleks 14 минут назад
Ран ди эм си где то перекрестились...
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7k
ГГалка 17 минут назад
а я вот блт таких видеооператоров била бы. каблуком по морде. ну бывает перепел, птица такая. нах на всеобщее обозрение выставлять? ну покажи самой барышне - типа во глянь какая ты дура, пусть делает выводы. но вот так позорить(((
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1k
Павел Кузнецов 21 минуту назад
Корпоратив, бессмысленный и беспощадный...
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28k
Levyathan 21 минуту назад
Самое печальное, что в этот момент ей кажется, что это выглядит вот так.
А в понедельник снова на работу(
Ссылка youtu.be
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12k
Kostick 22 минуты назад
барышня очень хочет)
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792
Antidepressant Полчаса назад
Весь пол собой вытерла.
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51
Alex Полчаса назад
Тигриса
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17k
сеньор Леонсио 49 минут назад
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