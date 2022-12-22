Люба, звезда Ютуба: зажигательный танец девушки на корпоративе повеселил соцсети

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Если ваш корпоратив не похож на этот, то даже не думайте, что вы отметили встречу нового года!
В России началась пора корпоративов. Некоторые компании отменили традицию празднования коллективом нового года, но те, кто рискнул, не прогадали. Раскованные дамы, занятные танцы до упаду, неповторимая атмосфера...
А вы уже сходили на корпоратив?
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