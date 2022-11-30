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Перекосило: мужчина подшутил над своей дочкой

Перекосило: мужчина подшутил над своей дочкой

Автор:
30 ноября 2022 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Прикол   Юмор   видео   родители   розыгрыш   шутка   
1055
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Мужчина подшутил над своей дочерью с помощью приложения в смартфоне. Девочке нужно было посмотреть на свое отражение в зеркале, а затем после небольших действий с лицом заглянуть в смартфон.

Ох уж эти батины шутки

Специальный фильтр в приложении изменяет лицо человека.

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Метки: Батя   Прикол   Юмор   видео   родители   розыгрыш   шутка   
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7  комментариев
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
я бы сам от такого обосрался! особенно с будуна.,.
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7k
soar 5 минут назад
Вот что бывает, если вместо папы и мамы у ребенка появляются родитель №1 и родитель №2.
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29k
Ashabad 24 минуты назад
Папа поступил глупо. Для детей очень важна узнаваемость. Это когда они повзрослеют, можно так шутить...
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552
surgy Час назад
Ее отец))
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9k
Игорь Час назад
фильтр для идиотов?
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2k
RaiJu Час назад
Чукулюшку, напугали.
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2k
SHAGREEN Час назад
Родители года.
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