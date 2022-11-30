Перекосило: мужчина подшутил над своей дочкой

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Мужчина подшутил над своей дочерью с помощью приложения в смартфоне. Девочке нужно было посмотреть на свое отражение в зеркале, а затем после небольших действий с лицом заглянуть в смартфон.
Ох уж эти батины шутки
Специальный фильтр в приложении изменяет лицо человека.
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