В Пулково задержали мужчину, проглотившего килограмм кокаина

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, который перевозил один килограмм кокаина в своём желудке. За доставку наркотика из Бразилии мужчине обещали 300 тысяч рублей.
25-летний мужчина проглотил 32 упаковки с наркотиком, однако так и не смог покинуть аэропорт с грузом. Бдительные стражи правопорядка задержали наркокурьера и теперь ему и подельнице грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. Крайне осуждаю выше написанное, но чел реально ради 300 тыщ пошел на такое?
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