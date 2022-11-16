В Пулково задержали мужчину, проглотившего килограмм кокаина

25-летний мужчина проглотил 32 упаковки с наркотиком, однако так и не смог покинуть аэропорт с грузом. Бдительные стражи правопорядка задержали наркокурьера и теперь ему и подельнице грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.