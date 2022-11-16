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В Пулково задержали мужчину, проглотившего килограмм кокаина

В Пулково задержали мужчину, проглотившего килограмм кокаина

Автор:
16 ноября 2022 10:37
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Санкт-Петербург   аэропорт   видео   кокаин   криминал   наркотики   
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, который перевозил один килограмм кокаина в своём желудке. За доставку наркотика из Бразилии мужчине обещали 300 тысяч рублей.
25-летний мужчина проглотил 32 упаковки с наркотиком, однако так и не смог покинуть аэропорт с грузом. Бдительные стражи правопорядка задержали наркокурьера и теперь ему и подельнице грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Источник:

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   аэропорт   видео   кокаин   криминал   наркотики   
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8  комментариев
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6k
Станислав Час назад
Лучше бы высрал в том же Пулково и затулил барыгам, получил бы больше )))
P.S. Крайне осуждаю выше написанное, но чел реально ради 300 тыщ пошел на такое?
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11k
Rus77 Минуту назад
Зачем связываться с этой дрянью?! Там же есть много вещей куда интересней, безвредные для человека и срок за контрабас гораздо ниже!

Бразильская земля скрывает самые настоящие сокровища: «морские» аквамарины, алмазы, аметисты, изумруды, топазы, турмалины параиба. Восхитительный калейдоскоп, способный вскружить голову любому.

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8k
Tamdima 17 минут назад
Наркотики - ГОВНО !
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205
mosazer 41 минуту назад
Конечно подозрительный, в ноябре в шортиках в пулково...
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61k
Александр Ломовицкий 46 минут назад
учитывая что стоимость груза продажная 18 600 000 рублей то 300 000 чет маловато за риск с оптом . раза в два подняли бы можно еще подумать рисковать или нет но 300 все таки немного .
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9k
Б.Касторский 53 минуты назад
Вообще не понять мне курьера. Подставить и сломать себе жизнь за какие-то 300к. Нет-нет, я не буду говорить, что сумма для России маленькая. Если судить по средней зарплате, то это почти год работы для кого-то. Но вот так взять и наглотаться дури. Нарушится герметичность и пока. Так что можно сказать, что ему ещё повезло. Живой, кормить будут. Работу дадут. И даже мед услуги включены в стоимость проживания.
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