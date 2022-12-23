Из-за турбулентности пассажиров «Гавайских авиалиний» било об потолок и выкидывало с сидений

Пассажиры «Гавайских авиалиний» пережили жёсткую турбулентность. В результате сильной тряски пострадало 36 человек. 20 человек из них пришлось госпитализировать, 11 — в тяжёлом состоянии. Людей било об потолок и выбрасывало с сидений. После того, как пилот посадил самолёт, медики оказали помощь пострадавшим. У многих разбито лицо, есть сотрясения мозга.