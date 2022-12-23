Из-за турбулентности пассажиров «Гавайских авиалиний» било об потолок и выкидывало с сидений

Аэрофобам лучше не смотреть этот ролик. Пассажиры «Гавайских авиалиний» попали в турбулентность, которая тщательно потрясла борт. Из-за тряски многих повыбрасывало с сидений, кто-то даже пробил потолок.
Пассажиры «Гавайских авиалиний» пережили жёсткую турбулентность. В результате сильной тряски пострадало 36 человек. 20 человек из них пришлось госпитализировать, 11 — в тяжёлом состоянии. Людей било об потолок и выбрасывало с сидений. После того, как пилот посадил самолёт, медики оказали помощь пострадавшим. У многих разбито лицо, есть сотрясения мозга.
Поговаривают, что теперь такая турбулентность может войти в привычку из-за изменения климата.
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И, разумеется, тут же подтянулись зелёные идиоты со своим "изменением климата". В каждую дыру пихают свою шизофрению.
Конечно же! Это не диспетчерские службы виноваты в том, что послали самолёт в бурю. Нет. Это всё "изменения климата"... Как удобно, однако.
Что такое воздушные ямы знаешь? Вот это и является причиной. И этого ну никак не предсказать, насколько низкое давление на определенном участке маршрута. И насколько велика эта зона. Но! Самолёт рассчитан на любую яму, ну не повезло тем кто не пристегнулся)
Кстати, я всегда пристегиваюсь на весь полёт. Не хочется чтоб долбануло об потолок сначала а потом об пол...
если кто-то забил и потом ..бнулся головой о потолок - в следующий раз послушается просьбе.