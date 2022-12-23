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Сообщество Треники&Вареники 5914 постов • 2339 подписчиков подписаться
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Из-за турбулентности пассажиров «Гавайских авиалиний» било об потолок и выкидывало с сидений

Из-за турбулентности пассажиров «Гавайских авиалиний» било об потолок и выкидывало с сидений

Автор:
23 декабря 2022 10:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аэрофобия   авиаперелёты   видео   интересное   самолёт   турбулентность   фото   
2655
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Аэрофобам лучше не смотреть этот ролик. Пассажиры «Гавайских авиалиний» попали в турбулентность, которая тщательно потрясла борт. Из-за тряски многих повыбрасывало с сидений, кто-то даже пробил потолок.

Пассажиры «Гавайских авиалиний» пережили жёсткую турбулентность. В результате сильной тряски пострадало 36 человек. 20 человек из них пришлось госпитализировать, 11 — в тяжёлом состоянии. Людей било об потолок и выбрасывало с сидений. После того, как пилот посадил самолёт, медики оказали помощь пострадавшим. У многих разбито лицо, есть сотрясения мозга.

Поговаривают, что теперь такая турбулентность может войти в привычку из-за изменения климата.

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Метки: Аэрофобия   авиаперелёты   видео   интересное   самолёт   турбулентность   фото   
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22  комментария
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21k
babuby Час назад
Забили на пристёгивание?
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−6
Gotlib 2 минуты назад
Малолетние дебилы "а зачем пристёгиваться? "
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22k
Inter 3 минуты назад
а бортпроводница пристегнулась уже после того, как полетала по салону??
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15k
Нейтрино 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
Kladbische 12 минут назад
Иногда летишь, немного тряхнет так уже кажется что всё, конец. А тут такое.
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29k
Григорий 13 минут назад
Ослабь ремень и не отстегивайся. Вообще не мешает.
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5k
saliamnn 21 минуту назад
Теперь даже закоренелые атеисты поверили во Всевышнего.
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14k
ss Полчаса назад
"Поговаривают, что теперь такая турбулентность может войти в привычку из-за изменения климата."
-
И, разумеется, тут же подтянулись зелёные идиоты со своим "изменением климата". В каждую дыру пихают свою шизофрению.
Конечно же! Это не диспетчерские службы виноваты в том, что послали самолёт в бурю. Нет. Это всё "изменения климата"... Как удобно, однако.
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360
Liberman ss 19 минут назад
Ну, это не диспетчеры, там системы оповещения стоят получающие инфу от наземных метеостанций, спутниковая связь/картинка,радары... Самолёт видит грозу и никогда в нее не полетит,если нет внештатной ситуации. На диспетчеров не гони - они при всем желании не могут направить борт в грозу.
Что такое воздушные ямы знаешь? Вот это и является причиной. И этого ну никак не предсказать, насколько низкое давление на определенном участке маршрута. И насколько велика эта зона. Но! Самолёт рассчитан на любую яму, ну не повезло тем кто не пристегнулся)
Кстати, я всегда пристегиваюсь на весь полёт. Не хочется чтоб долбануло об потолок сначала а потом об пол...
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Всегда перед зоной турбулентнсти предупреждают о необходимости пристегнуться. Более того, у нас, стюардессы ходят и проверяют все ли пристегнулись. Раздолбайство настолько въелось людям в голову, что потом получаются вот такие проишествия.
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1k
Tu9R Полчаса назад
Аэрофобам понравится )))
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16
Иван Сусанин 47 минут назад
набили друг другу е пальники знатно
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100
ruslan d 50 минут назад
Так говорят же пристегивайтесь ... но вообще жуть конечно . Для меня без турбулентности полететь это уже капец ...
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742
vlad 54 минуты назад
БЫло похожее на рейсе Москва-Казань. Кто не пристегнулся - тот отлично летал по салону.
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2k
Роман Час назад
когда я летал, стюарды предупреждали, что нужно пристегнуться пред входом в турбулентность.
если кто-то забил и потом ..бнулся головой о потолок - в следующий раз послушается просьбе.
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24k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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