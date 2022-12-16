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В Улан-Удэ при посадке разбился вертолёт Ми-8

В Улан-Удэ при посадке разбился вертолёт Ми-8

Автор:
16 декабря 2022 11:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Ми-8   Улан-Удэ   вертолёт   видео   крушение   
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По предварительным данным, погибли три человека.

На аэродроме «Байкал» в Улан-Уде во время посадки потерпел крушение вертолёт Ми-8. При падении винтокрылая машина загорелась. По предварительным данным, все три члена экипажа погибли.

Сообщается, что вертолёт был новый и принадлежал Улан-Удэнскому авиационному заводу. Его перегоняли из аэропорта «Восточный» на аэродром «Байкал», чтобы передать заказчику — частной компании.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил в своём Telegram-канале, что все члены экипажа погибли. Возгорание, по его словам, произошло на рулёжной дорожке. К тушению пожара привлечены как службы аэропорта, так и сотрудники МЧС.

По данным канала Shot, вертолёт должен был лететь покупателю в Китай. На аэродроме планировали провести таможенные процедуры. По предварительной версии, крушение произошло из-за попадания вертолёта в воздушное кольцо.

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Метки: МЧС   Ми-8   Улан-Удэ   вертолёт   видео   крушение   
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