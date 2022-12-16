В Улан-Удэ при посадке разбился вертолёт Ми-8

На аэродроме «Байкал» в Улан-Уде во время посадки потерпел крушение вертолёт Ми-8. При падении винтокрылая машина загорелась. По предварительным данным, все три члена экипажа погибли.



Сообщается, что вертолёт был новый и принадлежал Улан-Удэнскому авиационному заводу. Его перегоняли из аэропорта «Восточный» на аэродром «Байкал», чтобы передать заказчику — частной компании.