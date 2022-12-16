В Улан-Удэ при посадке разбился вертолёт Ми-8

По предварительным данным, погибли три человека.
На аэродроме «Байкал» в Улан-Уде во время посадки потерпел крушение вертолёт Ми-8. При падении винтокрылая машина загорелась. По предварительным данным, все три члена экипажа погибли.
Сообщается, что вертолёт был новый и принадлежал Улан-Удэнскому авиационному заводу. Его перегоняли из аэропорта «Восточный» на аэродром «Байкал», чтобы передать заказчику — частной компании.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил в своём Telegram-канале, что все члены экипажа погибли. Возгорание, по его словам, произошло на рулёжной дорожке. К тушению пожара привлечены как службы аэропорта, так и сотрудники МЧС.
По данным канала Shot, вертолёт должен был лететь покупателю в Китай. На аэродроме планировали провести таможенные процедуры. По предварительной версии, крушение произошло из-за попадания вертолёта в воздушное кольцо.
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