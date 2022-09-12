Пожарные забавным образом провожают свою коллегу

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Во многих профессиях есть необычные традиции. Например, пожарные провожают своих коллег на пенсию следующим образом . Они окатывают огнеборцев водой, тем самым смывая с них накопившуюся за годы копоть пожаров. Герои видео пошли дальше и проделали подобную процедуру с сотрудницей, которую повысили.
Отличный, дружный коллектив и хорошая традиция!
Источник:
АНТИФИШКИ
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