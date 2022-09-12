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Пожарные забавным образом провожают свою коллегу

Пожарные забавным образом провожают свою коллегу

Автор:
12 сентября 2022 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: МЧС   видео   добро   пожарные   пожарный   позитив   проводы   традиция   
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Во многих профессиях есть необычные традиции. Например, пожарные провожают своих коллег на пенсию следующим образом . Они окатывают огнеборцев водой, тем самым смывая с них накопившуюся за годы копоть пожаров. Герои видео пошли дальше и проделали подобную процедуру с сотрудницей, которую повысили.
Отличный, дружный коллектив и хорошая традиция!

Источник:

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Метки: МЧС   видео   добро   пожарные   пожарный   позитив   проводы   традиция   
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5  комментариев
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6k
tamin Час назад
Классная традиция!
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Судя по её виду работает она не выше диспетчера какого-нибудь или где-нибудь на интеллектуальной работе. В офисе например ПЧ.
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308
Сергей Поздняков Полчаса назад
А разве женщины работают бойцами в расчетах? Когда я в молодости работал в пожарной охране, по моему был негласный (а может и законодательный запрет) на работу женщин в расчетах. Бухгалтерия отряда ПО, кадры - это да. Но даже среди инспекторского состава ни одной дамы не было. Или что-то поменялось?
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16k
seller-k 36 минут назад
Могла бы и в майке пройтись, чай не май месяц, не только ей запомнилось бы но и членам команды
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16k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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