Во время испытаний американский новейший истребитель потерпел крушение

Новейший американский истребитель F-35B отличается от других укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Пилот истребителя эвакуировался и не пострадал, что нельзя сказать об истребителе. Тот упал прямо носом во взлётную полосу и проехался на боку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-производитель Lockheed Martin.