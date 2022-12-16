Во время испытаний американский новейший истребитель потерпел крушение

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В США на авиабазе ВМС Форт-Уэрт во время испытаний разбили новейший истребитель, который отличается вертикальной посадкой. Но что-то пошло не так и посадка не удалась.
Новейший американский истребитель F-35B отличается от других укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Пилот истребителя эвакуировался и не пострадал, что нельзя сказать об истребителе. Тот упал прямо носом во взлётную полосу и проехался на боку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-производитель Lockheed Martin.
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Метки: США видео вмс интересное истребитель крушение фото
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Удивительно, что пилот не пострадал после катапультирования почти с земли