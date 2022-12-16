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Во время испытаний американский новейший истребитель потерпел крушение

Во время испытаний американский новейший истребитель потерпел крушение

Автор:
16 декабря 2022 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   вмс   интересное   истребитель   крушение   фото   
1289
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В США на авиабазе ВМС Форт-Уэрт во время испытаний разбили новейший истребитель, который отличается вертикальной посадкой. Но что-то пошло не так и посадка не удалась.

Новейший американский истребитель F-35B отличается от других укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Пилот истребителя эвакуировался и не пострадал, что нельзя сказать об истребителе. Тот упал прямо носом во взлётную полосу и проехался на боку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-производитель Lockheed Martin.

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Метки: США   видео   вмс   интересное   истребитель   крушение   фото   
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10  комментариев
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1k
Mil-ast 58 минут назад
Во время испытаний такое случается, на то они и испытания, где выявляются все проблемы и недостатки. И хорошо, что никто не пострадал.
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4k
Frank Borman 12 минут назад
Не осилил. Во первых, посадка была жесткой, поэтому самолет дал козла - подпрыгмул. Во вторых, произошел какой то сбой в системе контроля. Вместо того, чтобы уменьшить скорость и сесть, самолет вдруг взбрыкнул. Скорее всего, пропграмму контроля отдали на аутсорс индусам, они и написали свой говнокод.
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17k
Роберт Шекли 17 минут назад
Потерпел крушение - как-то громко сказано, просто клюнул носом
Удивительно, что пилот не пострадал после катапультирования почти с земли
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8k
Puans-on Полчаса назад
Как жаль.
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16k
Александр 45 минут назад
Я так в ГТА приземлялся
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22k
sanchesS80 46 минут назад
Пипец крушение!!! Мне кажется там повреждения минимальные, подремонтируют быстро.
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51k
dima423 2 часа назад
ну зато катапульту испытали, вроде работает))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
319645



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