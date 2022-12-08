В рекламе эвтаназии жертва медицинской системы Канады рассказала, как мечтает о смерти

Вот только реальная история Дженнифер менее романтична. У женщины был синдром Элерса – Данлоса (повреждение суставов и кожи). Она 10 лет пыталась добиться у государства поддержки и всё безрезультатно. Женщине не предоставили ни лечения, ни даже нормальных условий.

В интервью в июне женщина заявила, что сдаться гораздо проще, сообщает Mash.

В рекламном ролике Дженнифер говорит о красоте в каждом предсмертном моменте и своих "священных" последних вдохах. Компания La Maison Simons, один из самых известных канадских модных бутиков, назвала историю женщины вдохновляющей.

Вот только жители Канады не вдохновились. Бренд теперь бойкотируют из-за пропаганды суицида.