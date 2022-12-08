В рекламе эвтаназии жертва медицинской системы Канады рассказала, как мечтает о смерти

Сомнительный ролик снял канадский бренд "Симонс". В своём ролике бренд рассказал о Дженнифер Хэтч, которая ушла из жизни в октябре. Может быть, авторы рекламного ролика хотели показать все прелести смерти, вот только у них это не получилось.
После того как 10 октября жители Канады отпраздновали День Благодарения 10 октября, 37-летняя Дженнифер Хэтч покончила с собой в рамках канадской государственной программы MAID. Многие СМИ тогда уверяли, что это показательный образ человека, который болен неизлечимой болезнью.
С 2021 года разрешение на эвтаназию может выдаваться, если человек «испытывает невыносимые психологические страдания, которые не могут быть облегчены в условиях, которые человек считает приемлемыми».
Вот только реальная история Дженнифер менее романтична. У женщины был синдром Элерса – Данлоса (повреждение суставов и кожи). Она 10 лет пыталась добиться у государства поддержки и всё безрезультатно. Женщине не предоставили ни лечения, ни даже нормальных условий.
В интервью в июне женщина заявила, что сдаться гораздо проще, сообщает Mash.
В рекламном ролике Дженнифер говорит о красоте в каждом предсмертном моменте и своих "священных" последних вдохах. Компания La Maison Simons, один из самых известных канадских модных бутиков, назвала историю женщины вдохновляющей.
Вот только жители Канады не вдохновились. Бренд теперь бойкотируют из-за пропаганды суицида.
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Они там реально долбанутые.
Ведь легче рассказать человеку про красоту "его последних священных вздохов" и склонить к суициду, чем реально помочь.
И ещё: что-то в этом неправильное есть.
Чувство, что людей приравнивают к скоту- его тоже забивают, когда он болеет или его экономически не выгодно содержать.
Я люблю свою лошадку, Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик а после секса с ней поеду в гости.
Ну или свободу детям в поисках секс партнера любого возраста и 300 гендерных типов.
Умереть - это вдохновляющая история?! Дебилы какие-то эти канадцы ....
Человеки для них это ресурс,
. хороший ресурс, хлеба и зрелищ ему, и американскую мячту
. плохой ресурс - в биореактор, через эвтаназию