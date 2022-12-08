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В рекламе эвтаназии жертва медицинской системы Канады рассказала, как мечтает о смерти

В рекламе эвтаназии жертва медицинской системы Канады рассказала, как мечтает о смерти

Автор:
08 декабря 2022 13:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   закон   интересное   опозорились   реклама   смерть   фото   эвтаназия   
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Сомнительный ролик снял канадский бренд "Симонс". В своём ролике бренд рассказал о Дженнифер Хэтч, которая ушла из жизни в октябре. Может быть, авторы рекламного ролика хотели показать все прелести смерти, вот только у них это не получилось.

После того как 10 октября жители Канады отпраздновали День Благодарения 10 октября, 37-летняя Дженнифер Хэтч покончила с собой в рамках канадской государственной программы MAID. Многие СМИ тогда уверяли, что это показательный образ человека, который болен неизлечимой болезнью.


С 2021 года разрешение на эвтаназию может выдаваться, если человек «испытывает невыносимые психологические страдания, которые не могут быть облегчены в условиях, которые человек считает приемлемыми».

Вот только реальная история Дженнифер менее романтична. У женщины был синдром Элерса – Данлоса (повреждение суставов и кожи). Она 10 лет пыталась добиться у государства поддержки и всё безрезультатно. Женщине не предоставили ни лечения, ни даже нормальных условий.

В интервью в июне женщина заявила, что сдаться гораздо проще, сообщает Mash.

В рекламном ролике Дженнифер говорит о красоте в каждом предсмертном моменте и своих "священных" последних вдохах. Компания La Maison Simons, один из самых известных канадских модных бутиков, назвала историю женщины вдохновляющей.

Вот только жители Канады не вдохновились. Бренд теперь бойкотируют из-за пропаганды суицида.

Источник:

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Метки: Канада   закон   интересное   опозорились   реклама   смерть   фото   эвтаназия   
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13  комментариев
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29k
Владимир Час назад
У них там недавно спортсменка-паралимпийка попросила установить ей в дом подъемник. Так они ей тоже предложили убиться.
Они там реально долбанутые.
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4
Вася Васильев 2 минуты назад
чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц.
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2k
vagon1 15 минут назад
Беда в том, что при современном развитии психологии людей будут к этому склонять очень профессионально.
Ведь легче рассказать человеку про красоту "его последних священных вздохов" и склонить к суициду, чем реально помочь.
И ещё: что-то в этом неправильное есть.
Чувство, что людей приравнивают к скоту- его тоже забивают, когда он болеет или его экономически не выгодно содержать.
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2k
NIS 19 минут назад
А могла бы просто попросить убежища в РФ , мы б ее быстро на ноги поставили , а не то , что эти родители под номерами !! А потом пошла бы санитаркой в зону сво , и осуществила свою мечту , но - красиво , с пользой для народа домбаса !! ГОЙДА
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1k
Алексей 36 минут назад
Ну а чего, хорошая инициатива. Скорей бы повсеместно ввели ,глядишь и нытиков меньше станет. Да и больным людям в помощь, чтоб не страдать. Я за, обеими руками
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579
Kra 36 минут назад
Ужасная история. И дай Бог нам не узнать, на сколько человеку бывает больно, чтобы захотеть умереть...
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15k
Виталий Касандров 40 минут назад
Ну согласно Освальду нашему Шпенглеру скоро и реклама смена поля для детей появится , чуть позднее еще что нибудь типа
Я люблю свою лошадку, Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик а после секса с ней поеду в гости.
Ну или свободу детям в поисках секс партнера любого возраста и 300 гендерных типов.
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9
Иван Сусанин 42 минуты назад
пускай выпиливаются))
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1k
Сергей 44 минуты назад
Не зря в Южном Парке канадцев за дебилов держат.
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8k
au3 49 минут назад
"Компания La Maison Simons, один из самых известных канадских модных бутиков, назвала историю женщины вдохновляющей."

Умереть - это вдохновляющая история?! Дебилы какие-то эти канадцы ....
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22k
sssss3 2 часа назад
ну хоть не через электрический стул и то ладно...
Человеки для них это ресурс,
. хороший ресурс, хлеба и зрелищ ему, и американскую мячту
. плохой ресурс - в биореактор, через эвтаназию
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
318509



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