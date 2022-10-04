В Уфе блогерша разнесла приёмную медцентра после того, как её маме стало плохо после "бьюти капельниц"

Элина Насырова — телеведущая в Уфе и местная блогерша. Как и все блогеры, Элина зарабатывает на рекламе. Местная клиника обратилась к Насыровой с просьбой пропиарить медцентр в обмен на услуги. Девушка рассказал подписчикам про клинику и привела туда свою мать. Женщине сделали капельницы и отпустили в хорошем состоянии. Но впоследствии самочувствие мамы блогерши ухудшилось.

Элина рассказала: «Мы попадаем в больницу, у матери подозрение на инсульт. Врачи у меня требуют состав капельниц, я приезжаю в клинику, чтобы узнать в каком количестве, какие препараты, потому что они не разглашают, это все держится в секрете». × ×

Посетив клинику ещё раз, но уже со скандалом, телеведущая пыталась узнать, какую капельницу всё же поставили её маме. Телеведущая силой забрала документ, но так и не нашла в нем информацию о составе капельниц.

Как стало известно, хозяйка бьюти-клиники Алена Гереева сама придумала концепт терапии и теперь продает его в своих соцсетях за несколько сотен тысяч рублей. Терапия состоит в том, чтобы вкалывать пациентам капельницы как с витаминами, так и с биологическими добавками.