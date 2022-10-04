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В Уфе блогерша разнесла приёмную медцентра после того, как её маме стало плохо после "бьюти капельниц"

В Уфе блогерша разнесла приёмную медцентра после того, как её маме стало плохо после "бьюти капельниц"

Автор:
04 октября 2022 08:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: блогера   ведущая   видео   драка   интересное   медцентр   реклама   фото   
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В Уфе местная блогерша и телеведущая устроила скандал в медцентре. Началось всё с того, что администрация медцентра обратилась к блогерше за рекламой. Девушка рекламировала центр в соцсетях и привела туда свою мать.

Элина Насырова — телеведущая в Уфе и местная блогерша. Как и все блогеры, Элина зарабатывает на рекламе. Местная клиника обратилась к Насыровой с просьбой пропиарить медцентр в обмен на услуги. Девушка рассказал подписчикам про клинику и привела туда свою мать. Женщине сделали капельницы и отпустили в хорошем состоянии. Но впоследствии самочувствие мамы блогерши ухудшилось.

Элина рассказала: «Мы попадаем в больницу, у матери подозрение на инсульт. Врачи у меня требуют состав капельниц, я приезжаю в клинику, чтобы узнать в каком количестве, какие препараты, потому что они не разглашают, это все держится в секрете».

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Посетив клинику ещё раз, но уже со скандалом, телеведущая пыталась узнать, какую капельницу всё же поставили её маме. Телеведущая силой забрала документ, но так и не нашла в нем информацию о составе капельниц.

Как стало известно, хозяйка бьюти-клиники Алена Гереева сама придумала концепт терапии и теперь продает его в своих соцсетях за несколько сотен тысяч рублей. Терапия состоит в том, чтобы вкалывать пациентам капельницы как с витаминами, так и с биологическими добавками.

Когда Элина заявилась в клинику, её пытались убедить, что капельницы тут не причём.

Блогерша потребовала все документы, сиделку на месяц и личного водителя для матери. Ей, разумеется, отказали. Тогда взбешённая телеведущая разнесла всё, что попалось под руку.

Через несколько часов после скандала стало известно, что автор этой "методики" Гереева на время покинула Уфу. Правда клиника продолжает работать. После визита Насыровой обе стороны обратились в полицию с заявлениями.

Неизвестно, почему Элина повела мать в неизвестную клинику и согласилась на подозрительные капельницы. Неизвестно, почему Гереева рискует здоровьем пациентов. В этой ситуации больше всего жалко матушку, которая сейчас находится в реанимации, уточняет портал UFA1.

Источник:

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Метки: блогера   ведущая   видео   драка   интересное   медцентр   реклама   фото   
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20  комментариев
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6k
GROMOZEKA 4 часа назад
Бьюти-капельница, блэт!
Звучит как Лакшери-чебурек
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1k
Вадим В. Новоженов 53 минуты назад
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2k
SHAGREEN 3 часа назад
Воспитала блохершу за то и поплатилась.
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6k
tamin 3 часа назад
А похоже был ответственный блоггер. Она сразу маму свою повела. росто так не рекламировала.... Это троллинг. Понятно, что баба похоже тупая как пробка.
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12k
Antique computer 4 часа назад
"Неизвестно, почему Элина повела мать в неизвестную клинику и согласилась на подозрительные капельницы. "

Ну написано же - блогерша. Ежу понятно, что это абсолютно безграмотное существо, знающее только о донатах и лайках.
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6k
workmen77 5 часов назад
"Неизвестно, почему Элина повела мать в неизвестную клинику и согласилась на подозрительные капельницы" - да потому, что халявщица. В известной клинике её выставили бы приличный счет, а тут просто за рекламу
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97
Sata33 5 часов назад
Эти клиники имеют мало общего с медициной , так что надо крепко подумать прежде чем нести туда свои денежки .
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6k
Allmaster 5 часов назад
Ждал разгрома клиники, а там вроде как кружку на пол смахнули. Вот и смотри этих блогеров, один пиар...
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4k
Олег Белов 5 часов назад
Хорошая доча, за деньги мать продала. Ведь могла бы и сама под капельницу лечь, не легла.
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9k
Игорь 5 часов назад
а спросить в начале процедуры - а что за хрень вы моей матушке будете вкалывать? - не судьба?
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8k
Mowgley Z ⚔ 5 часов назад
Ну теперь "одобрено бьюти-блогерами и их мамами"
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−200
Thomsen 5 часов назад
Вводить БАДы внутривенно - это пять!

По ходу, после бьюти-капельниц бедной старушке понадобилась бьюти-утка и бьюти-реанимация. Так и до бьюти-священника недалеко....
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9k
SSD 5 часов назад
Блогерша, в наше время, иначе как "умалишенная", уже никто и не воспринимает даже.
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7k
Shtoppi 5 часов назад
<<Местная клиника обратилась к Насыровой с просьбой пропиарить медцентр в обмен на услуги.>>
Так себе пиар получился
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