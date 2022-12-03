Воры украли сумку полицейского в суде

Два чудика были задержаны полицией Стамбула по подозрению в серии краж со взломом в стамбульском районе Эсеньюрт. Во время суда было принято решение отпустить эту парочку на свободу и этим бы и закончилась история, если бы не одно но.

При выходе из здания суда Бююкчекмедже один из воришек не смог спокойно пройти мимо сумки полицейского и таки прихватил ее с собой. Сей эпичный момент попал на камеру видеонаблюдения.