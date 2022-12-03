Воры украли сумку полицейского в суде

Абсурднее этой кражи вы уже ничего не увидите.
Два чудика были задержаны полицией Стамбула по подозрению в серии краж со взломом в стамбульском районе Эсеньюрт. Во время суда было принято решение отпустить эту парочку на свободу и этим бы и закончилась история, если бы не одно но.
При выходе из здания суда Бююкчекмедже один из воришек не смог спокойно пройти мимо сумки полицейского и таки прихватил ее с собой. Сей эпичный момент попал на камеру видеонаблюдения.
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Одного из подозреваемых успели задержать и вернули в тот же суд, второй успел удрать. На этот раз судья отправил незадачливого воришку в тюрьму.
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