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Воры украли сумку полицейского в суде

Воры украли сумку полицейского в суде

Автор:
03 декабря 2022 09:17
Сообщество : Криминал
Метки: Турция   видео   воры   полиция   стамбул   суд   сумка   
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Абсурднее этой кражи вы уже ничего не увидите.

Два чудика были задержаны полицией Стамбула по подозрению в серии краж со взломом в стамбульском районе Эсеньюрт. Во время суда было принято решение отпустить эту парочку на свободу и этим бы и закончилась история, если бы не одно но.

При выходе из здания суда Бююкчекмедже один из воришек не смог спокойно пройти мимо сумки полицейского и таки прихватил ее с собой. Сей эпичный момент попал на камеру видеонаблюдения.


Одного из подозреваемых успели задержать и вернули в тот же суд, второй успел удрать. На этот раз судья отправил незадачливого воришку в тюрьму.

Источник:

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Метки: Турция   видео   воры   полиция   стамбул   суд   сумка   
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Денис Ануфриев 37 минут назад
мда,два дЭбила-это сила
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