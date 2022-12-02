В Стамбуле суд отпустил двух воров, а они тут же стащили сумку полицейского

Стамбульский суд отпустил двух воров из здания суда под подписку. Они украли из магазина товары на маленькую сумму, поэтому заседание длилось недолго. Однако парни не смогли сдержать и совершили ещё одну кражу, выходя из здания суда. Один из них стащил сумку полицейского, которая лежала на столике.