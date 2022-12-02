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В Стамбуле суд отпустил двух воров, а они тут же стащили сумку полицейского

В Стамбуле суд отпустил двух воров, а они тут же стащили сумку полицейского

Автор:
02 декабря 2022 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   воры   кража   стамбул   суд   тюрьма   фото   
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Двух парней в Стамбуле осудили за кражу и выпустили под подписку. Однако воры не сдержались и тут же, в здании суда умыкнули полицейскую сумку.

Стамбульский суд отпустил двух воров из здания суда под подписку. Они украли из магазина товары на маленькую сумму, поэтому заседание длилось недолго. Однако парни не смогли сдержать и совершили ещё одну кражу, выходя из здания суда. Один из них стащил сумку полицейского, которая лежала на столике.

Действия парней попали на камеры видеонаблюдения. После этого их всё-таки посадили в СИЗО. Теперь им точно светит тюрьма.

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Метки: Юмор   видео   воры   кража   стамбул   суд   тюрьма   фото   
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