Горячее приземление: у мужчины задымились штаны после падения

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В Стамбуле мужчина поскользнулся на лестнице и приземлился на свою пятую точку. К его несчастью, в заднем кармане в этот момент находился смартфон.
Аккумуляторная батарея смартфона оказалась повреждена и загорелась.
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