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Горячее приземление: у мужчины задымились штаны после падения

Горячее приземление: у мужчины задымились штаны после падения (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 11:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   аккумулятор   в мире   видео   падение   смартфон   стамбул   
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В Стамбуле мужчина поскользнулся на лестнице и приземлился на свою пятую точку. К его несчастью, в заднем кармане в этот момент находился смартфон.
Аккумуляторная батарея смартфона оказалась повреждена и загорелась.

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Метки: Турция   аккумулятор   в мире   видео   падение   смартфон   стамбул   
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2k
Bart_S 53 минуты назад
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Hunson Abadeer 16 минут назад
дымит пукан
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Борис Карабанов 20 минут назад
Прикольная игрушка. Не дай Бог, на пару минут потерять сознание при подобном падении и задница сгорит в уголь.
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SerGProS Полчаса назад
Никогда ничего не носил в заднем кармане. Задний карман не с проста называется в народе - "чужой карман"
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4k
Горожанин 48 минут назад
И ржот!
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36k
kalinser 51 минуту назад
Подгорело
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1k
Viktor 52 минуты назад
Пукан задымился .
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