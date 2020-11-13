Невезучий мужчина познакомился с незапертой дверью проезжавшего мимо грузовика

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Условия содержания заключённых в разных странах мира Условия содержания заключённых в разных странах мира "Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy "Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy Самые смешные и невероятные снимки про еду Самые смешные и невероятные снимки про еду Пять историй невероятного спасения осуждённых на смерть Пять историй невероятного спасения осуждённых на смерть 12 любопытных вещей родом из Южной Кореи 12 любопытных вещей родом из Южной Кореи Ретро фотографии Ретро фотографии Продавец оказал радушный прием вору Продавец оказал радушный прием вору Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России "Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но это оказалась коптильня "Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но... Посмотрите на красивые фотографии знакомых и неизвестных автобусов «Икарус» разных лет Посмотрите на красивые фотографии знакомых и неизвестных автобусов... Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные "Няшное православие": в Сети изумились внешности бывшего пресс-секретаря Амвросия "Няшное православие": в Сети изумились внешности бывшего... Гостьи из прошлого: какими выросли школьницы из советского кино Гостьи из прошлого: какими выросли школьницы из советского кино "Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе "Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в... Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину...
Главная > Видео 
Невезучий мужчина познакомился с незапертой дверью проезжавшего мимо грузовика

Невезучий мужчина познакомился с незапертой дверью проезжавшего мимо грузовика (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 14:41
Метки: видео   грузовик   дверь   люди   невезение   происшествие   стамбул   турция   
848
1
1
Житель Стамбула просидел три месяца дома из-за сломанной ноги. В один из первых после выздоровления дней герой видео отправился в кофейню, чтобы навестить своих друзей. Похоже, мужчина расслабился на больничном настолько, что забыл о необходимости смотреть на улице по сторонам.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   грузовик   дверь   люди   невезение   происшествие   стамбул   турция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Невезучий? Ну, если иметь привычку болтаться по проезжей части разинув варежку, то рано или поздно, точно, не повезёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев 2 минуты назад
Пункт назначения?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Dabus 2 минуты назад
Помню как на виадуке посреди пробки ехал фургон с открытыми дверями, которые хлопали по всем машинам с обеих сторон, причём народ от него щемился высвобождая ему полосу посредине как для скорой, но он так и продолжал ехать, пока не вкатил в задницу какой-то впереди стоящей машине. Потом в новостях показывали что это был пьяный водитель, который накидался на базе неподалёку и ехал так километров 5 пока не увяз в пробке на этом виадуке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slonyash Полчаса назад
Хоть и турок, но все равно жалко человека. Так нелепо пострадал! А если еще учесть, что до этого он ногу ломал, вообще жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Semen Полчаса назад
Еще на три месяца...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 41 минуту назад
Ну прямо скажем, даже очень зрячий человек, монет не успеть заметить и увернуться от такой подачи, а с другой стороны, не каждый человек будет вальяжно дефилировать по дороге, как по подиуму...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
М С 59 минут назад
Вот кто точно запомнит 2020.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Echo 2 часа назад
Такая ситуация контролю не поддается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Маликов Echo Час назад
Открытая дверца может и не поддается, но вот торгующие на проезжей части очень даже поддаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) Водитель и пассажир легковушки чудом остались в живых Водитель и пассажир легковушки чудом остались в живых Остросюжетный триллер на стройке Остросюжетный триллер на стройке Мальчика придавило массивной дверью в киевской поликлинике Мальчика придавило массивной дверью в киевской поликлинике Пёс отобрал у турецких футболистов мяч во время матча Пёс отобрал у турецких футболистов мяч во время матча Украинка сломала фонтан, пытаясь сделать на нем фотографию Украинка сломала фонтан, пытаясь сделать на нем фотографию
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

926128



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Угарные картинки с надписями
2
38
Угарные картинки с надписями
Мошенники три года поставляли&nbsp;МВД шлемы с AliExpress под видом российских
1
223
Мошенники три года поставляли МВД шлемы с AliExpress под видом российских
﻿
Набирающие популярность
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
0
38
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
Наглядный инструктаж, для начинающих таксистов по грузовым перевозкам
0
10
Наглядный инструктаж, для начинающих таксистов по грузовым перевозкам
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#кино#интересное#сша#люди#автомобили#картинки#природа#автомир
#юмор#интересно#прикольные#авария#на различный вкус#разное#в мире#маразм#россия#gif
#прикол#факты#дтп#смешные#история#авто авария#знаменитости#позитив#смешно#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться