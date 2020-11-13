Невезучий мужчина познакомился с незапертой дверью проезжавшего мимо грузовика

Житель Стамбула просидел три месяца дома из-за сломанной ноги. В один из первых после выздоровления дней герой видео отправился в кофейню, чтобы навестить своих друзей. Похоже, мужчина расслабился на больничном настолько, что забыл о необходимости смотреть на улице по сторонам.

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