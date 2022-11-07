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Коварный попугай ограбил репортёра

Коварный попугай ограбил репортёра

Автор:
07 ноября 2022 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   кража   попугай   
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В Чили попугай приземлился на плечо репортеру во время прямого эфира. Мужчина обрадовался пернатому гостю и подпустил поближе, но вскоре пожалел об этом.
Птица выждала момент и украла наушник у журналиста.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   кража   попугай   
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3  комментария
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10k
MakDag 20 минут назад
Так кто тут попка-дурак?
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3k
vasilykopkov 5 минут назад
Ему надо на наушник подать громкую музыку, или звук выстрелов.
Попка испугается и бросит.
Но это не точно...
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6k
Алексей 10 минут назад
Ибо нефиг, еще бы шаурму навернул во время репортажа.
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