Коварный попугай ограбил репортёра

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В Чили попугай приземлился на плечо репортеру во время прямого эфира. Мужчина обрадовался пернатому гостю и подпустил поближе, но вскоре пожалел об этом.
Птица выждала момент и украла наушник у журналиста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Попка испугается и бросит.
Но это не точно...