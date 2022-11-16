"Век воли не видать!": отсидевшего 3,5 года мужчину снова задержали на выходе из колонии за пропаганду АУЕ*

Не успел мужчина насладиться свободой, как его тут же схватили на выходе из колонии. Ранее судимый за кражу россиянин может присесть ещё на шесть лет за пропаганду АУЕ*.
Денис А. отсидел 3,5 года в исправительной колонии в Ростовской области за грабёж. Срок закончился, и мужчина вышел на свободу. Свободным человеком Денис пробыл всего несколько минут. Сразу после выхода его взяли под руки и на ступеньках учреждения и отвезли в суд Константиновского района.
В итоге мужчину арестовали на два месяца — до 9 января 2023 года. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Life сообщает, что дело идёт про организацию АУЕ (Арестантский уклад един)*.
* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.
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АНТИФИШКИ
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