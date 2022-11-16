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"Век воли не видать!": отсидевшего 3,5 года мужчину снова задержали на выходе из колонии за пропаганду АУЕ*

"Век воли не видать!": отсидевшего 3,5 года мужчину снова задержали на выходе из колонии за пропаганду АУЕ*

Автор:
16 ноября 2022 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   ауе   видео   интересное   свобода   тюрьма   фото   
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Не успел мужчина насладиться свободой, как его тут же схватили на выходе из колонии. Ранее судимый за кражу россиянин может присесть ещё на шесть лет за пропаганду АУЕ*.

Денис А. отсидел 3,5 года в исправительной колонии в Ростовской области за грабёж. Срок закончился, и мужчина вышел на свободу. Свободным человеком Денис пробыл всего несколько минут. Сразу после выхода его взяли под руки и на ступеньках учреждения и отвезли в суд Константиновского района.

В итоге мужчину арестовали на два месяца — до 9 января 2023 года. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Life сообщает, что дело идёт про организацию АУЕ (Арестантский уклад един)*.


* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   ауе   видео   интересное   свобода   тюрьма   фото   
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15  комментариев
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3k
le4t 39 минут назад
И за следующие 6 лет он конечно же поймёт, что был не прав и перевоспитается!
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3k
Наблюдатель 9 минут назад
Тот случай, когда язык твой враг твой))
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24k
Михаил Сметанкин 12 минут назад
Вроде он когда сел, такого закона не было.
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9k
antonium Полчаса назад
Очень мало информации об обстоятельствах. Может с зоны пропаганду вел. А может кому насолил, и его обратно пакуют, очень удобно - чтобы человек вообще не вышел, накидывать ему сразу статей.
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5k
fin4all 39 минут назад
Так что чувак успел сделать то? За несколько минут.
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