"Век воли не видать!": отсидевшего 3,5 года мужчину снова задержали на выходе из колонии за пропаганду АУЕ*

Денис А. отсидел 3,5 года в исправительной колонии в Ростовской области за грабёж. Срок закончился, и мужчина вышел на свободу. Свободным человеком Денис пробыл всего несколько минут. Сразу после выхода его взяли под руки и на ступеньках учреждения и отвезли в суд Константиновского района.