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Женщина застукала своего возлюбленного с другой в день свадьбы

Женщина застукала своего возлюбленного с другой в день свадьбы

Автор:
01 декабря 2022 10:07
Метки: видео   жена   измена   люди   невеста   неудача   свадьбы   
2915
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Уличить вторую половинку в неверности в день свадьбы - ночной кошмар для большинства людей. Героине видео не повезло и она оказалась именно в такой ситуации.
Дорогая, это не то, что ты подумала. Я тебе сейчас всё объясню.

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Метки: видео   жена   измена   люди   невеста   неудача   свадьбы   
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18  комментариев
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Да может его кобра в писюн укусила, и та мадам спасала ему жизнь? Вечно бабы из всего трагедию делают...
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2k
jazzz Минуту назад
Так я не понял ,а что по банкету?
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155
kukaracha21 11 минут назад
Послeдний шeдeвр Болливуда.
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31
Jurij 18 минут назад
перепутал невесту...
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113k
zubrilov Полчаса назад
хм, хорошо играют
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15k
Alex Полчаса назад
Разминался перед брачной ночью.
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9k
Barachek_Obachek 36 минут назад
Дайте хоть здесь отдохнуть от тупых тик-токеров
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23k
Serg2001 38 минут назад
Ну не догулял мужик свой мальчишник. Чо такого то? Бывает!...)
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9k
Игорь 46 минут назад
а чего не за свадебным столом? чего только не снимешь для лайков
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31k
Григорий 54 минуты назад
та ладно, с кем не бывает)
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2k
Сергей Час назад
Долбаные тиктокеры.
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13k
AzuveR Час назад
Муж,конечно олень. В день свадьбы,да ещё и в свадебном лимузине. Красавелла. Чёйта ржу в голос.
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Степан?
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50k
dima423 2 часа назад
Во дура! че она ноет то... радоваться надо, что вовремя спалила, а не после 5 лет брака, 2 детей и совместной ипотеки))
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1k
Тордион 2 часа назад
Мало что застукала, так еще и кино на этот счет сняла! Горе то какое!)))
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