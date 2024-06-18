История о предательстве с неожиданным финалом

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Ток-шоу "Мужское / Женское" отдыхает! В этой "невыдуманной" истории в сценарном смысле прекрасно все. Можно смело снимать трагикомедийный шедевр и выиграть "Оскар".
Досмотрите до конца, финал получился на славу.
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И в лучшем случае, актеры будут обыгрывать реальную ситуацию
Мужики крутые, а бабы ***ди!
:D