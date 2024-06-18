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История о предательстве с неожиданным финалом

История о предательстве с неожиданным финалом

Автор:
18 июня 2024 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   брат   измена   люди   предательство   умора   шоу   
1576
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Ток-шоу "Мужское / Женское" отдыхает! В этой "невыдуманной" истории в сценарном смысле прекрасно все. Можно смело снимать трагикомедийный шедевр и выиграть "Оскар".

Досмотрите до конца, финал получился на славу.


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Метки: Видео   брат   измена   люди   предательство   умора   шоу   
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5  комментариев
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26k
Федор Час назад
У меня теща любит такие шоу)) А потом пытается мне их пересказать и самое главное что верит в это на самом деле))
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8k
Евгений Д 9 минут назад
Все подобные шоу эта сплошная режиссура и постановка.
И в лучшем случае, актеры будут обыгрывать реальную ситуацию
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14k
Гомерчик Час назад
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9k
Колорад Час назад
Ну, вот. Закономерный финал.
Мужики крутые, а бабы ***ди!
:D
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18k
Kostick Час назад
а потом они переспали по братски, в духе пендостанской гомосятины!))
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
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