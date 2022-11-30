Тамбовская пленница: парень похитил 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж

В тот же день родственники похищенной обратились в полицию, и на сайте МВД области появилось сообщение: «Трое неизвестных ворвались в квартиру на улице Покровской Тамбова и силой увезли девушку. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа». На

поиски похищенной были «ориентированы все наружные службы полиции». Ориентировки разослали по всей области и в соседние регионы. Стало известно, что девушку увезли в Нижегородскую область.

Каким-то образом она успела сбежать и сейчас находится дома, а несостоявшегося жениха задержали полицейские. Его сообщники, помогавшие украсть невесту, сейчас находятся в федеральном розыске.

Сам 20-летний "жених" пытался разжалобить суд историей своей любви, но стал фигурантом уголовного дела по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 2 статьи 126 УК РФ). Также мужчина говорил о национальных обычаях, однако ранее он получил от девушки отказ, поэтому ни о каких соблюдениях традиций речи не идет.