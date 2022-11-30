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Тамбовская пленница: парень похитил 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж

Тамбовская пленница: парень похитил 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж

Автор:
30 ноября 2022 10:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   замужество   обычай   полиция   похищение человека   тамбов   традиции   украл невесту   
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Вместе с родственниками он умыкнул несостоявшуюся невесту в Тамбове и увёз её в другую область РФ. Теперь горе-жениха ждёт суд и уголовное дело о похищении человека. Тут вам не там.

18 ноября в Тамбове 20-летний молодой человек средь бела дня выкрал молодую девушку. На видео, появившемся в соцсетях, можно заметить, как двое мужчин несут в машину человека.



В тот же день родственники похищенной обратились в полицию, и на сайте МВД области появилось сообщение: «Трое неизвестных ворвались в квартиру на улице Покровской Тамбова и силой увезли девушку. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа». На

поиски похищенной были «ориентированы все наружные службы полиции». Ориентировки разослали по всей области и в соседние регионы. Стало известно, что девушку увезли в Нижегородскую область.

Каким-то образом она успела сбежать и сейчас находится дома, а несостоявшегося жениха задержали полицейские. Его сообщники, помогавшие украсть невесту, сейчас находятся в федеральном розыске.


Сам 20-летний "жених" пытался разжалобить суд историей своей любви, но стал фигурантом уголовного дела по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 2 статьи 126 УК РФ). Также мужчина говорил о национальных обычаях, однако ранее он получил от девушки отказ, поэтому ни о каких соблюдениях традиций речи не идет.




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Метки: видео   замужество   обычай   полиция   похищение человека   тамбов   традиции   украл невесту   
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12  комментариев
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3k
pinbalist Час назад
"национальные обычаи" нужно практиковать у себя на родине, а не в цивилизованном обществе.
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131
lex lemin 6 минут назад
Хачи трюкачи!
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7k
Zhora 9 минут назад
Ставлю на чёрное)
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6
francelli Полчаса назад
пацан к успеху шел)
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7k
Кружок Полчаса назад
Надо уважать чужие традиции ...
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20
ASH 39 минут назад
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1k
Сергей Викторович 42 минуты назад
А где картинка с Николаем Дроздовым?
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1k
Моя Родина - СССР. Час назад
Чурки дикие сбежавшие с кишлака.
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28k
Levyathan Час назад
Согласно обычаям их племен, похищенная девушка автоматически считается утратившей девственность. Именно на это и рассчитывал хитрожопый ублюдок,что девушка предпочтет брак позору.
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1k
Alex Час назад
"Будешь жарить шашлык их этой невеста не забудь пригласить"
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