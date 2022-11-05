В Индии обезьяна держит в страхе покупателей алкомаркетов

Хитрая обезьянка с алкогольной зависимостью решила свою проблему с поиском спиртного.
В индийском городе Уттар-Прадеше беда с национальным колоритом. Обезьяна пристрастилась к спиртному, но шерстяному алкашу люди наливать отказывались и тогда началось безумие.
Обезьяна поняла, что люди берут спиртное в алкомаркете и начала просто грабить незадачливых покупателей. Владелец магазина жалуется, что всякий раз, когда покупатель выходит на улицу с товаром, его подкарауливает мохнатый разбойник, выхватывает у него вино и напивается. А если ему оказывают сопротивление, то может и покусать.
Полиция на многочисленные обращения только разводит руками и ничего с обезьяной сделать не может. Но после того как видео из полицейского участка Гадагандж завирусилось в сети, местные чиновники проснулись и заговорили о необходимости поймать шерстяного алкоголика и изолировать от людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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