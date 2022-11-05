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В Индии обезьяна держит в страхе покупателей алкомаркетов

В Индии обезьяна держит в страхе покупателей алкомаркетов

Автор:
05 ноября 2022 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Индия   алкоголь   видео   магазины   обезьяна   полиция   
535
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Хитрая обезьянка с алкогольной зависимостью решила свою проблему с поиском спиртного.

В индийском городе Уттар-Прадеше беда с национальным колоритом. Обезьяна пристрастилась к спиртному, но шерстяному алкашу люди наливать отказывались и тогда началось безумие.


Обезьяна поняла, что люди берут спиртное в алкомаркете и начала просто грабить незадачливых покупателей. Владелец магазина жалуется, что всякий раз, когда покупатель выходит на улицу с товаром, его подкарауливает мохнатый разбойник, выхватывает у него вино и напивается. А если ему оказывают сопротивление, то может и покусать.


Полиция на многочисленные обращения только разводит руками и ничего с обезьяной сделать не может. Но после того как видео из полицейского участка Гадагандж завирусилось в сети, местные чиновники проснулись и заговорили о необходимости поймать шерстяного алкоголика и изолировать от людей. 


Источник:

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Метки: Индия   алкоголь   видео   магазины   обезьяна   полиция   
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6  комментариев
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14k
Patmaz 3 часа назад
Не пойму в чем проблема? Напоить до отруба, поймать, и куда-нибудь в джунгли за пару сотен верст... Нехай там опохмелку ищет
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4k
sibull Полчаса назад
Терпеть ненавижу маленьких наглых бибизян.
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142
Obrval 2 часа назад
А штопор у обезьяна свой или он в сговоре с хозяевами алкомаркетов?
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16k
Вася 2 часа назад
а потом они вдвоём

Ссылка coub.com
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
Не дают ребенку бухнуть, жалко чтоль? Люди такие злые, ппц просто
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