В Индии обезьяна держит в страхе покупателей алкомаркетов

В индийском городе Уттар-Прадеше беда с национальным колоритом. Обезьяна пристрастилась к спиртному, но шерстяному алкашу люди наливать отказывались и тогда началось безумие.

Обезьяна поняла, что люди берут спиртное в алкомаркете и начала просто грабить незадачливых покупателей. Владелец магазина жалуется, что всякий раз, когда покупатель выходит на улицу с товаром, его подкарауливает мохнатый разбойник, выхватывает у него вино и напивается. А если ему оказывают сопротивление, то может и покусать.