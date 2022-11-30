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Мужчина выместил на коробке свою злобу

Мужчина выместил на коробке свою злобу

Автор:
30 ноября 2022 09:20
Метки: Россия   в мире   видео   коробка   мусор   подъезд   
269
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1
Жильцы многоквартирного дома поставили в подъезде коробку, чтобы газеты и рекламные объявления из почтовых ящиков не оказывались на полу. Однако нашёлся индивид, которому она помешала.

Что эта коробка себе позволяет?!

В следующий раз нужно оставить в коробке несколько кирпичей.

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Метки: Россия   в мире   видео   коробка   мусор   подъезд   
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5  комментариев
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9k
antonium 2 часа назад
Да он в зюзю просто. Поймать, заставить подметать и клеить коробку.
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1k
Шурман 14 минут назад
Да это фигня , я сейчас проснулся , пошел сделать чай , сделал глоток а за окнами 2 хлопца весят , смотрю на них а потом на чай , отпил еще , вроде бы не коньяк :)
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17k
Дмитрий 37 минут назад
Перенаправленная агрессия -- известная вещь в зоологии.
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758
Seryi_spb Час назад
А в новостях по телевизору покажут? А то, боюсь, это потрясающее событие останется недостаточно освещённым.
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11k
Ivan 2 часа назад
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