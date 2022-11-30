Мужчина выместил на коробке свою злобу

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Жильцы многоквартирного дома поставили в подъезде коробку, чтобы газеты и рекламные объявления из почтовых ящиков не оказывались на полу. Однако нашёлся индивид, которому она помешала.
Что эта коробка себе позволяет?!
В следующий раз нужно оставить в коробке несколько кирпичей.
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