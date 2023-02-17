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Парень устроил истерику у подъезда возлюбленной в 3 часа ночи

Парень устроил истерику у подъезда возлюбленной в 3 часа ночи

Автор:
17 февраля 2023 13:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Набережные Челны   Россия   видео   инцидент   истерика   подъезд   
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Жителей многоквартирного дома в Набережных Челнах разбудили истошные крики. Можно было подумать, что на кого-то напали и избивают, но всё оказалось проще. Кричал парень, которой не мог дозвониться до своей пассии.

Незнакомец так сильно хотел увидеть свою возлюбленную в 3 часа ночи, что закатил истерику. Он чуть не выломал подъездную дверь, но в итоге сдался и ушёл.


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Метки: Набережные Челны   Россия   видео   инцидент   истерика   подъезд   
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16  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А где здесь парень???
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9k
Бритва 12 минут назад
"а на что ради любви готов пойти ты?"
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
По одежде вроде парень, а блажит - как малолетка, которую в клубе ни один пацан даже не помацал и пришлось деньги за коктейль самой платить...
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9k
МихА 43 минуты назад
Шизойд сука
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1k
Alex 51 минуту назад
Ох уж эта любовь )))
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12k
кот базилий 52 минуты назад
Наркоша ночной концерт закатил, за такого срочно замуж.
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9k
Григорий Бабкин 55 минут назад
А чё истерить то? У тёлки рот занят, освободится, ответит. Может быть...
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5k
мемфрид Час назад
Сопливая уйня. Смотреть противно. Надо ещё раз глянуть на это безобразие)
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2k
Lexx Час назад
Ну и какой нормальной бабе, такой долбо#б нужен.
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8k
Борис Карабанов Час назад
- Если он явится еще раз - он подожжет дом.
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17k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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27k
Юрий 2 часа назад
Цвет настроения - синий...
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10
Anandia 2 часа назад
Плачь, плачь, плачь, что так много неудач
Плачь о том, что ни когда не быть нам вдвоем...
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15k
Совранский 2 часа назад
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