Парень устроил истерику у подъезда возлюбленной в 3 часа ночи

1013
1
1
Жителей многоквартирного дома в Набережных Челнах разбудили истошные крики. Можно было подумать, что на кого-то напали и избивают, но всё оказалось проще. Кричал парень, которой не мог дозвониться до своей пассии.
Незнакомец так сильно хотел увидеть свою возлюбленную в 3 часа ночи, что закатил истерику. Он чуть не выломал подъездную дверь, но в итоге сдался и ушёл.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Нельзя сотворить мир»: похождения неадекватного философа в Крымске
- Мужчина выместил на коробке свою злобу
- Странная семейка в московском подъезде
- Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома
- Сотрудница пункта выдачи заказов устроила скандал
Новости партнёров
реклама
Плачь о том, что ни когда не быть нам вдвоем...