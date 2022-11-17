Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде

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На камеру наблюдения одного из домов в Новосибирске попала пьяная выходка местного жителя. Заходивший в подъезд мужчина громко крикнул, что он "король своей жизни" и разбил окно.
Инцидент произошёл в половину шестого утра. Спутница мужчины не помешала ему и не осудила. Вандал пока не найден.
Источник:
АНТИФИШКИ
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