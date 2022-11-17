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Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде

Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде

Автор:
17 ноября 2022 09:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   Россия   вандал   вандализм   видео   люди   окно   подъезд   
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На камеру наблюдения одного из домов в Новосибирске попала пьяная выходка местного жителя. Заходивший в подъезд мужчина громко крикнул, что он "король своей жизни" и разбил окно.
Инцидент произошёл в половину шестого утра. Спутница мужчины не помешала ему и не осудила. Вандал пока не найден.

Источник:

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Метки: Новосибирск   Россия   вандал   вандализм   видео   люди   окно   подъезд   
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8  комментариев
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1k
ChePaev 42 минуты назад
уважить надо товарища, "короновать" его наколочкой:
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Sata33 11 минут назад
А как она могла ему помешать ?
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11k
кот базилий 20 минут назад
Вот если бы башкой дурной разбил - это да.
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7k
Кружок Полчаса назад
Запутанное дело.
Криминалисты Новосибирска в растерянности.
...
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23k
Serg2001 37 минут назад
Его Величеству надо в землянке жить... Подальше от простолюдинов.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
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28k
Андрей Иванов 49 минут назад
Красиво жить не запретишь. Почему Горбункову можно бить зеркала и окна, а другим - нет?
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