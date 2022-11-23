Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома

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В Татарстане двое парней пытались попасть в один из подъездов многоквартирного дома. Магнитный замок не поддавался и, в какой-то момент, они оторвали дверную ручку.
Биба и Боба
Не достиг желаемого? Сделай вид, что желал достигнутого.
Источник:
АНТИФИШКИ
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