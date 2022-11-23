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Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома

Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома

Автор:
23 ноября 2022 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Татарстан   видео   дверь   люди   подъезд   ручка   
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В Татарстане двое парней пытались попасть в один из подъездов многоквартирного дома. Магнитный замок не поддавался и, в какой-то момент, они оторвали дверную ручку.

Биба и Боба

Не достиг желаемого? Сделай вид, что желал достигнутого.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Татарстан   видео   дверь   люди   подъезд   ручка   
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Tamdima 50 минут назад
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