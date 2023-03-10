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Сообщество Жизнь 798 постов • 231 подписчик подписаться
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Деревенские насильники терроризируют женщину

Деревенские насильники терроризируют женщину

Автор:
10 марта 2023 11:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Россия   в мире   видео   жалоба   женщина   изнасилование   
797
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Женщина пожаловалась на то, что с ней без согласия вступили в половую связь несколько деревенских парней. Фамилии и имена этих людей способны удивить.

Наконец-то закончилась зимняя депрессия и началось долгожданное весеннее обострение?


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Метки: Россия   в мире   видео   жалоба   женщина   изнасилование   
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11  комментариев
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9k
МихА 57 минут назад
У людей совсем крыша протекла... каждый второй ёпнутый с пулей в башке
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17k
Роберт Шекли 6 минут назад
Я читал, что актер Билл Мюррей как-то отщипнул немного картошки фри у посетителя в ресторане с фразой "Тебе все-равно никто не поверит"
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5k
Leonid 12 минут назад
Я бы никогда не подумал, что эти трое так могли поступить! И вот посмотрите, как же я ошибался!!!
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10k
Григорий Бабкин 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Ego sum qui sum 14 минут назад
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7k
Slowly 19 минут назад
Э, к нам жалоп пиритензий нет?
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26k
Serg2001 21 минуту назад
А вот если такая вот назовет настоящие имена фамилии мужиков, живущих по соседству? Попробуй отмойся потом, если населенный пункт небольшой. Гак говорится "вилки то в конце концов найдутся, но осадок останется".
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28k
Ваня Полчаса назад
тихо шифером шурша, крыша едет не спеша...
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62k
Александр Ломовицкий 52 минуты назад
меня всегда поражала работоспособность Владимира Владимировича. и в политике шарит и на охоту рыбалку гоняет по тайге как по Дворцовой гуляет на самолете камазе катается летает а тут еще и и страшных хохлошлюшек пачками насилует . блин мне бы такую энергию .
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15k
куджо 57 минут назад
Мы найдем всех сказала полиция. Мне всех не надо, ответила женщина, мне второго и шестого
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10k
Игорь 58 минут назад
весна
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