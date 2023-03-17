FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7028 постов • 992 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Мужчина намусорил в подъезде и остался доволен собой

Мужчина намусорил в подъезде и остался доволен собой

Автор:
17 марта 2023 08:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   мурманск   подъезд   поступок   цветы   
1322
1
1

Камера наблюдения, установленная в одном из подъездов дома в Мурманске, запечатлела невоспитанного мужчину. Интересно, как бы отреагировала его девушка, если бы увидела запись?

А может быть романтик спешил к другу?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   мурманск   подъезд   поступок   цветы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
96
Obrval 2 часа назад
Странно. А я то думал, что Обама черный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Aleksandr 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Психологическая поддержка 9 минут назад
Бабе его показать, чтобы от такого мудака не рожала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий Полчаса назад
Очкари они только с виду интелегентные, а на деле - свиньи немытые.Недаром была поговорка - "интелегент вшивый"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 54 минуты назад
Странное поведение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
twincam 59 минут назад
он к своему парню пришел, а не к девушке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Dmitry N Час назад
Че это он ножом лазает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Час назад
Пид**р обыкновенный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Час назад
Мусоропровод открыть побрезговал. Чистюля чёртов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pinbalist Час назад
Будем надеяться что его другу понравился этот букет. Быдлятина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Колька Валеркин сын Час назад
Ну судя по началу виде и концу друг его ждал пролетом ниже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex ASK 2 часа назад
Чмо бородатое

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

763228



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 марта
Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата
Российский суд вынес очередной суровый приговор за поджог военкомата
Набирающие популярность в сообществах
Велико, знать, о Русь, твоё значенье!
Велико, знать, о Русь, твоё значенье!
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давний комплимент

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#в мире#автомобили#позитив#Россия#автомир#кино#красота
#Юмор#интересно#факты#люди#дтп#Приколы#дети#подборка#СССР#маразм
#Прикол#интересное#история#полиция#аварии#Жизнь#авто аварии#собака#улыбнуло#Пёс
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде Ночные похождения двух подозрительных москвичей Ночные похождения двух подозрительных москвичей Таксист уберёг девушку от встречи с назойливым незнакомцем Таксист уберёг девушку от встречи с назойливым незнакомцем Мужчина выместил на коробке свою злобу Мужчина выместил на коробке свою злобу

На что жалуетесь?

Вернуться