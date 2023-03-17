Мужчина намусорил в подъезде и остался доволен собой

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Камера наблюдения, установленная в одном из подъездов дома в Мурманске, запечатлела невоспитанного мужчину. Интересно, как бы отреагировала его девушка, если бы увидела запись?
А может быть романтик спешил к другу?
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