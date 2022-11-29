"Верни пиво, кучер!": водителя "Яндекс-такси" уволили из-за отказа возвращать забытый клиенткой алкоголь

Девушка забыла в машине такси половину "баклажки" пива и попросила водителя её вернуть или перевести ей денег за початую бутылку. Тот отказался - и был уволен.
В Волгограде водитель такси лишился работы из-за забывчивой клиентки. Та позвонила мужчине и попросила вернуть остатки пива. Он не возражал, если бы девушка сама подъехала за пенным, т.к. давать крюк из-за чьей-то оплошности мужчина не хотел. В результате пассажирка нажаловалась в поддержку сервиса и водителю заблокировали возможность выходить на линию.
После того как инцидент получил огласку в волгоградских СМИ, водителю вернули работу, проведя "разъяснительную беседу". Между тем, многие интернет-пользователи уверены, что понизить рейтинг, а то и вовсе отказать в поездках нужно той самой пассажирке, раздувшей скандал из-за недопитой бутылки пива. А как считаете вы, уважаемые фишкяне?
Источник:
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Нужно устроить полуторачасовой срач с лучшими экспертами на 1 канале.
да еще и оператор такой же конченный.
нахер такой яндекс-такси по волгоградски.
как-то ездили в начале октября в волгоград, мини-отпуск, Родину-мать посмотреть, жили в отеле "южный".
перед отлетом, заказываем такси в аэропорт, тоже через "яндекс-такси".
ждем.
смотрю по телефону подъезжает, заруливает на территорию гостиницы, притормаживает и уезжает.
мы мягко говоря удивлены.
прилетает сбщ от водилы, заказ отменен.
хорошо что следующий быстро приехал.