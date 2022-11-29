FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 195 постов • 48 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
"Верни пиво, кучер!": водителя "Яндекс-такси" уволили из-за отказа возвращать забытый клиенткой алкоголь

"Верни пиво, кучер!": водителя "Яндекс-такси" уволили из-за отказа возвращать забытый клиенткой алкоголь

Автор:
29 ноября 2022 08:40
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   забыла в машине   конфликт   пассажир   пиво   такси   уволили   яндекс такси   
1674
1
1

Девушка забыла в машине такси половину "баклажки" пива и попросила водителя её вернуть или перевести ей денег за початую бутылку. Тот отказался - и был уволен.

В Волгограде водитель такси лишился работы из-за забывчивой клиентки. Та позвонила мужчине и попросила вернуть остатки пива. Он не возражал, если бы девушка сама подъехала за пенным, т.к. давать крюк из-за чьей-то оплошности мужчина не хотел. В результате пассажирка нажаловалась в поддержку сервиса и водителю заблокировали возможность выходить на линию.



После того как инцидент получил огласку в волгоградских СМИ, водителю вернули работу, проведя "разъяснительную беседу". Между тем, многие интернет-пользователи уверены, что понизить рейтинг, а то и вовсе отказать в поездках нужно той самой пассажирке, раздувшей скандал из-за недопитой бутылки пива. А как считаете вы, уважаемые фишкяне?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: видео   водитель   забыла в машине   конфликт   пассажир   пиво   такси   уволили   яндекс такси   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
homerchik 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
36k
Алексей 7 минут назад
че за сказки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 11 минут назад
Периодически имею дело с таксопарка и (обслуживание и ремонт авто). Так вот, наслушался разных историй, иногда просто диких. Что бы не творил пассажир, Яндекс практически никогда не встаёт на сторону водителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Элитный тигр 16 минут назад
Херня от шрайбикуса. Хрен бы водителя уволили из-за этого. Ну да, "разъяснительную беседу провели".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей 20 минут назад
Пасиб, поржал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Голованов Александр Полчаса назад
Крохоборство какое-то. Имею в виду даму с половиной баклажки пива. Пусть оплатила обратную поездку к ней и вопросов бы не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Полчаса назад
Я считаю, что только поста на фишках мало.
Нужно устроить полуторачасовой срач с лучшими экспертами на 1 канале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos Полчаса назад
А почему поддержка сервиса не забрала груз и самолично не привезла его барышне за свой счет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 37 минут назад
Алкоголичка хронь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
twincam 39 минут назад
дичь сама забыла баклаху, а водитель должен ей "вернуть"?????
да еще и оператор такой же конченный.
нахер такой яндекс-такси по волгоградски.
как-то ездили в начале октября в волгоград, мини-отпуск, Родину-мать посмотреть, жили в отеле "южный".
перед отлетом, заказываем такси в аэропорт, тоже через "яндекс-такси".
ждем.
смотрю по телефону подъезжает, заруливает на территорию гостиницы, притормаживает и уезжает.
мы мягко говоря удивлены.
прилетает сбщ от водилы, заказ отменен.
хорошо что следующий быстро приехал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 55 минут назад
А разве нет запрета на перевозку вскрытой бутылки с алкоголем? Или водители сами решают, везти пассажира с бутылкой пива или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

168274



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"
Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"
«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского гражданства
«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского...
Набирающие популярность в сообществах
Что получится, если «юной» невесте - 60, а счастливому жениху – 19
Что получится, если «юной» невесте - 60, а счастливому жениху – 19
Сколько заплатили Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину за полет на Луну
Сколько заплатили Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину за полет на Луну
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это гениально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#фотографии#животные#Жизнь#дтп#страна#футбол#семья
#Юмор#люди#Прикол#кино#Приколы#в мире#автомир#аварии#авто аварии#дети
#интересно#история#картинки#подборка#СССР#автомобили#Россия#криминал#Москва#Еда
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... Пьяный пассажир вытолкнул проводницу из вагона Пьяный пассажир вытолкнул проводницу из вагона Агрессивный пассажир набросился на водителя автобуса после просьбы надеть маску Агрессивный пассажир набросился на водителя автобуса после просьбы надеть маску Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны "Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки "Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки

На что жалуетесь?

Вернуться