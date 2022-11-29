"Верни пиво, кучер!": водителя "Яндекс-такси" уволили из-за отказа возвращать забытый клиенткой алкоголь

После того как инцидент получил огласку в волгоградских СМИ, водителю вернули работу, проведя "разъяснительную беседу". Между тем, многие интернет-пользователи уверены, что понизить рейтинг, а то и вовсе отказать в поездках нужно той самой пассажирке, раздувшей скандал из-за недопитой бутылки пива. А как считаете вы, уважаемые фишкяне?